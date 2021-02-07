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Здоровье

Ученые выяснили срок наибольшей заразности пациентов с COVID-19

08:19 воскресенье, 7 февраля 2021
Ученые выяснили срок наибольшей заразности пациентов с COVID-19

фото © rg.ru

Специалисты Парижского университета выяснили, когда пациенты с коронавирусной инфекцией наиболее заразны, пишет Daily Mail.

Ученые проанализировали данные более 650 инфицированных, которые поступили во французскую больницу в марте прошлого года. Благодаря компьютерной модели они ретроспективно проследили показатели вирусной нагрузки и показатели смертности.

Выяснилось, что наивысшая вирусная нагрузка достигается в среднем за день до появления симптомов. При этом период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.

Авторы исследования отмечают, что у заболевших старше 65 лет патоген в среднем выводился из организма на три дня дольше, чем у молодых пациентов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что антитела к коронавирусу исчезают через несколько месяцев.

По словам специалиста, дальнейшее развитие ситуации зависит от иммунитета человека и от того, сформировались ли у него клетки памяти об антителах к COVID-19.

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