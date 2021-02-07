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За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 89 выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4201 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, выздоровевших за весь период – 28 577 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Севастополе стало меньше новых заражений. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым. Россияне, переболевшие коронавирусом, все чаще выбирают отдых в Крыму с программами по реабилитации после инфекции. Республика уже стала лидером продаж первого месяца 2021 года.