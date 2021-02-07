Суд в Севастополе вынес решение по договору о застройке фисташковой рощи

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В пятницу, 5 февраля, Арбитражный суд Севастополя вынес решение по иску властей против Департамента имущественных и земельных отношений по многоэтажной застройке фисташковой рощи в бухте Омега.

Дополнительное соглашение аренды признали незаконным, в реестр недвижимости внесут изменения.

Иск подало правительство Севастополя против Департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Представители правительства Севастополя утверждают, что при переоформлении земельного участка по законодательству России чиновники Севреестра и ДИЗО незаконно изменили его назначение – с «туристического обслуживания» на «многоэтажную жилую застройку».

Власти просили признать недействительным дополнительное соглашение от 18.12.2018 года о внесении изменений в договор аренды участка рощи. Представитель чиновников назвал эту сделку «ничтожной и порочной».

В суде ответчик добровольно полностью признал исковые требования.

Представитель фирмы ООО «Специализированный застройщик «Декор» заявил, что в данном случае отношения должны регулироваться градостроительным законодательством России. Согласно этим нормам, земельные отношения должны быть на втором плане. Застройщик также утверждал, что в Севреестр участок внесли уже после изменения назначения на многоэтажное строительство.

На стадии прений представитель российского правительства Севастополя заявил о возможном сговоре между застройщиком и ДИЗО.

Суд после пятиминутного пребывания в совещательной комнате огласил резолютивную часть решения. Требования властей Севастополя удовлетворены частично. Заключение дополнительного соглашения признали неправомерным. Из реестра недвижимости исключат запись о земельном участке бухте Омега размером 30034 тысяч квадратных метров. Вместо этого внесут запись об участке размером 29921 кв. метров – соответственно ситуации до заключения допсоглашения. Возможность малоэтажной застройки рощи сохраняется.

Вынесенное решение суда можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее, 25 декабря 2020 года, Арбитражный суд Севастополя приостановил рассмотрение третьего по счету дела по застройке фисташковой рощи. Застройщик хотел признать незаконным отказ регистрации участка краснокнижной фисташковой рощи в бухте Омега в качестве залога по ипотеке. Тогда выяснили, что застройщик хочет взять целевую ипотеку для строительства, и реализация кредитных целей может противоречить предполагаемым решениям двух уже приостановленных судебных разбирательств.

Представитель фирмы-застройщика ООО «Специализированный застройщик «Декор» и ООО «Омега-Жилбуд» неоднократно в судебных заседаниях заявлял, что суд отказал «Севприроднадзору» в обеспечительных мерах в виде запрета на строительство. Формально при получении кредита под залог участка рощи фирма могла начать строить.

2 ноября 2020 Арбитражный суд Севастополя также приостановил рассмотрение дела по иску «Севприроднадзора» о застройке фисташковой рощи в бухте из-за нового спора о назначении земельного участка.

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