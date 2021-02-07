СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма

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В Сети появились свидетельства нарушения американским военным самолетом воздушного пространства Крыма.

Несколько часов назад в Сети появился снимок, судя по которому американский военный разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon нарушил воздушное пространство Крымского полуострова с южного направления, а позднее вновь приблизился к границам российского воздушного пространства, но уже с юго-западного направления.

Накануне днем информационно-новостное агентство Avia.pro уже сообщало о том, что истребитель ВКС России перехватил американский разведывательный самолет при приближении последнего к авиабазе «Хмеймим», преследовав разведчика не менее 20 минут даже в международном воздушном пространстве.

Мониторинговые ресурсы, занимающиеся отслеживанием воздушной обстановки, указывают на тот факт, что еще один американский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Крыма.

Несмотря на представленное изображение, специалисты полагают, что речь идет не более чем о сбое работы оборудования, позволяющего осуществлять отслеживание перемещения самолетов.

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