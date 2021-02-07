Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +1
море +11

Власть

СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма

08:24 воскресенье, 7 февраля 2021
СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма

фото © ria.ru

В Сети появились свидетельства нарушения американским военным самолетом воздушного пространства Крыма.

Несколько часов назад в Сети появился снимок, судя по которому американский военный разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon нарушил воздушное пространство Крымского полуострова с южного направления, а позднее вновь приблизился к границам российского воздушного пространства, но уже с юго-западного направления.

Накануне днем информационно-новостное агентство Avia.pro уже сообщало о том, что истребитель ВКС России перехватил американский разведывательный самолет при приближении последнего к авиабазе «Хмеймим», преследовав разведчика не менее 20 минут даже в международном воздушном пространстве.

Мониторинговые ресурсы, занимающиеся отслеживанием воздушной обстановки, указывают на тот факт, что еще один американский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Крыма.

Несмотря на представленное изображение, специалисты полагают, что речь идет не более чем о сбое работы оборудования, позволяющего осуществлять отслеживание перемещения самолетов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

США усилили военное присутствие вблизи Крыма. ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.

За январь в Крыму вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии. С начала 2021 года в суды Крыма было передано 13 уголовных дел за уклонение от службы в армии России крымчанами.

Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины. Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем».

Российские военные учились стрелять из автоматов на полигоне в Крыму. На полигоне в Крыму прошли учения армейского корпуса Черноморского флота России.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма

СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма фото

В Сети появились свидетельства нарушения американским военным самолетом воздушного пространства Крыма.

Актуальные темы

Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму

Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

3 февраля

Власть
Суд в Севастополе вынес решение по договору о застройке фисташковой рощи

Суд в Севастополе вынес решение по договору о застройке фисташковой рощи

В пятницу, 5 февраля, Арбитражный суд Севастополя вынес решение по иску властей против Департамента имущественных и земельных отношений по многоэтажной застройке фисташковой рощи в бухте Омега.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации