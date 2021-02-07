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Власть

Силовики провели обыски у членов группы «Доска позора чиновников Крыма»

17:00 воскресенье, 7 февраля 2021
Силовики провели обыски у членов группы «Доска позора чиновников Крыма»

фото © Новости Крыма

С утра четверга силовики работают в квартирах двух участников Facebook-страницы «Доска позора чиновников Крыма», сообщил основатель популярной группы в соцсетях Владимир Гарначук.

Сначала оперативно-розыскные мероприятия были проведены в квартире ялтинской активистки Людвиги Пападопулу. В ночь на пятницу правоохранители пришли к Гарначуку.

«Судя по всему, Аксенов решил немного меня покарать. Искали не лайк к какому-то посту 2019 года. Формальным инициатором дела стал какой-то директор судебного департамента Крыма Керим Акуев, которому не понравилось, что о нем пишут. Ну а дальше, как положено, беспредельщик Аксенов и его нукеры накачали шить дело», – написал Гарначук на своей странице в Facebook. Он заявил «Примечаниям», что после обысков силовики пытаются допросить его жену и сына.

Уголовное дело было возбуждено «в середине – второй половине» прошлого года. Следственный комитет по республике усмотрел в одной из публикаций «Доски позора чиновников Крыма» преступление по статье 128.1 УК РФ («Клевета»). В посте говорилось о прямой причастности главы управления судебного департамента Крыма Керима Акуева к рейдерскому захвату санатория «Парус» в районе ласточкиного гнезда. Он и обратился в правоохранительные органы с жалобой на сообщество.

Саму публикацию в истории группы найти не удалось.

Бывший главный редактор «Примечаний» Виктор Ядуха рассказал в группе «Доска позора чиновников Крыма», что во время обыска силовики изъяли у Пападопулу технику, принадлежащую ей и ее сыну. В то же время полиция пыталась обыскать место жительства Владимира Гарначука в Москве.

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