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Происшествия

Севастополец продал от своего имени более 540 тонн чужого топлива

08:11 воскресенье, 7 февраля 2021
Севастополь

42-летний житель Севастополя пойдет под суд за особо крупное мошенничество с судовым топливом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По информации следствия, в 2017 году руководство одной из компаний договорилось с мужчиной о том, что он найдет для фирмы покупателей на более чем 540 тонн судового топлива, а также поможет заключить договоры поставки и перевезти горючее. Однако соблюдать условия договоренности злоумышленник не собирался.

«Введя в заблуждение руководство фирмы, обвиняемый реализовал топливо покупателям, сообщив им недостоверную информацию о том, что горючее принадлежит ему.

Полученными денежными средствами в размере более 20 миллионов рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению», - сообщили в ведомстве.

В итоге, против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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