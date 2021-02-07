Россияне и в 2021 году собрались ехать в Крым

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Около 27% жителей России в 2021 году планируют провести отпуск дома или на даче, еще у 15% пока вообще нет настроения отдыхать.

Но если уже куда-то ехать на отдых, то в Крым: о намерении провести отпуск на полуострове заявили 14% участников опроса, который провел аналитический центр сервиса поездок Туту.ру.

На втором месте после Крыма, но с небольшим отрывом – курорты Черноморского побережья Краснодарского края: там изъявили желание отдохнуть 10% опрошенных аналитиками сервиса. Еще 4% россиян предпочли бы провести отпуск на курортах Кавказских Минеральных вод. Около 8% опрошенных рассматривают для отдыха поездки в другие регионы России.

При этом несмотря на пандемию коронавируса и более серьезные ограничения в других странах, зарубежный отдых по-прежнему не теряет привлекательности для россиян.

Так около 7% участников опроса заявили, что в 2021 году хотят провести отпуск в Турции, еще 15% опрошенных рассматривают для отдыха другие страны. Таким образом, пятая часть россиян нацелилась после всех ковидных ограничений все-таки отдохнуть за рубежом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Россияне скупают гостиницы в Крыму. Цены на недвижимость в коронавирусный кризис поползли вверх.

Летний отдых в Турции подорожал на 15 процентов. Стоимость отдыха в Турции этим летом выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, после старта сезона цены продолжат расти.

Отдых в Крыму подорожал минимум на 10 процентов. Рост цен на летний отдых в Крыму составил в январе этого года 10%.