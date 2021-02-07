Курортный сезон
Развитие сюжета: Отдых в Крыму подорожал минимум на 10 процентов ● В России опасаются, что крымские отели могут повысить цены в 2021 году ● Отдых в гостиницах Крыма в 2021 году подорожает ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 93 человек за сутки, скончались трое ● Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз
Россияне и в 2021 году собрались ехать в Крым
фото © jeduvkrym.ru
Около 27% жителей России в 2021 году планируют провести отпуск дома или на даче, еще у 15% пока вообще нет настроения отдыхать.
Но если уже куда-то ехать на отдых, то в Крым: о намерении провести отпуск на полуострове заявили 14% участников опроса, который провел аналитический центр сервиса поездок Туту.ру.
На втором месте после Крыма, но с небольшим отрывом – курорты Черноморского побережья Краснодарского края: там изъявили желание отдохнуть 10% опрошенных аналитиками сервиса. Еще 4% россиян предпочли бы провести отпуск на курортах Кавказских Минеральных вод. Около 8% опрошенных рассматривают для отдыха поездки в другие регионы России.
При этом несмотря на пандемию коронавируса и более серьезные ограничения в других странах, зарубежный отдых по-прежнему не теряет привлекательности для россиян.
Так около 7% участников опроса заявили, что в 2021 году хотят провести отпуск в Турции, еще 15% опрошенных рассматривают для отдыха другие страны. Таким образом, пятая часть россиян нацелилась после всех ковидных ограничений все-таки отдохнуть за рубежом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россияне предпочитают ехать в Крым на автомобилях. Такая тенденция продиктована эпидемиологической ситуацией и появившимся вследствие трендом индивидуального отдыха.
Россияне скупают гостиницы в Крыму. Цены на недвижимость в коронавирусный кризис поползли вверх.
Летний отдых в Турции подорожал на 15 процентов. Стоимость отдыха в Турции этим летом выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, после старта сезона цены продолжат расти.
Отдых в Крыму подорожал минимум на 10 процентов. Рост цен на летний отдых в Крыму составил в январе этого года 10%.
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