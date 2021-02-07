Проект опреснителя морской воды для снабжения Ялты обойдется в 3,3 млрд рублей

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МинЖКХ Крыма сообщило, что оценивает стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте в 3,3 млрд рублей.

«В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2021 – 2023 годы», – говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

Как уточняется, власти прорабатывают возможность строительства сооружений по опреснению морской воды для Ялты производительностью 20 тыс. кубометров в сутки из-за дефицита питьевой воды.

Ранее СМИ установили некоторые подробности планов властей по опреснению морской воды на полуострове. В частности, стало известно, что к процессу привлечена структура «Роскосмоса». Московский исследовательский центр имени Келдыша уже имеет макет завода по опреснению морской воды в Крыму.

15 января заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров сказал, что опреснение может рассматриваться только в качестве резервного источника.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы по опреснению воды для полуострова займут минимум несколько лет. Вместе с этим, по словам главы администрации Ялты Янины Павленко, уже выбран земельный участок для строительства опреснительной установки.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин, утверждает, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант – потому что «это достаточно дорогостоящая методика».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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