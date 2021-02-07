Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800 ● В Севастополе стало меньше новых заражений ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым
От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек
Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 814 человек с коронавирусом.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус выявлен у 33 436 человек. Выздоровевших за весь период – 28 577 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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5 февраля
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