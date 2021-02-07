От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек

Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 814 человек с коронавирусом.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус выявлен у 33 436 человек. Выздоровевших за весь период – 28 577 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой. Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.

Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Севастополе стало меньше новых заражений. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.