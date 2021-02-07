Не справился с управлением: в Крыму авто въехало в дерево

В Джанкойском районе Крыма автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

По данным ведомства, авария произошла в районе села Мироновка в субботу во второй половине дня. Спасатели выяснили, что водитель авто Vortex Estina не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось в кювет и столкнулось с деревом.

«Водителю легкового авто требовалась помощь: он оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического оборудования освободили пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи», - уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадал один человек. С различными травмами он был доставлен в Джанкойскую центральную районную больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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