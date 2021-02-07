Происшествия
Не справился с управлением: в Крыму авто въехало в дерево
В Джанкойском районе Крыма автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
По данным ведомства, авария произошла в районе села Мироновка в субботу во второй половине дня. Спасатели выяснили, что водитель авто Vortex Estina не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось в кювет и столкнулось с деревом.
«Водителю легкового авто требовалась помощь: он оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического оборудования освободили пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи», - уточнили в ведомстве.
В результате аварии пострадал один человек. С различными травмами он был доставлен в Джанкойскую центральную районную больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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