Крыму требуется 1,8 млрд рублей на льготные лекарства

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Количество региональных получателей льготных лекарств в Крыму выросло с 126 тысяч человек в 2016 году до 188 тысяч.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам совершенствования порядка организации лекарственного обеспечения на территории Республики Крым.

За 5 лет правом на получение лекарств воспользовались 35% льготополучателей. В 2021 году финансовая потребность на эти цели составляет более 1 млрд 820 млн рублей, в то время как в бюджете выделено 886 млн рублей.

Члены рабочей группы обратили внимание на то, что в Крыму складывается тенденция, когда лекарственные препараты, предназначенные для отпуска по федеральной льготе, реализуются в рамках республиканской, что дает дополнительную финансовую нагрузку на региональный бюджет. По их мнению, это может быть обусловлено тем, что некоторые льготополучатели, имеющие право на федеральную поддержку, монетизируют ее, то есть отказываются от льготы в натуральной форме в пользу денежного эквивалента, и при этом остаются получателями республиканской льготы.

Другой причиной может быть и то, что при выписке пациенту лекарств, положенных ему по федеральной льготе, их может не оказаться в наличии, поэтому с целью оказания оперативного лечения, предлагается замещать их по региональной линии.

Также в ходе дискуссии вопросы возникли к ведению реестров льготополучателей.

По мнению вице-спикера крымского парламента Аллы Пономаренко, при формировании бюджета на оказание льготного лекарственного обеспечения необходимо опираться на четкие данные по количеству человек, которым оно положено.

«Это позволит грамотно планировать и закладывать денежные средства на указанные цели. Конечно, в течение года списки дополняются, редактируются, но хотя бы понимание основы, от чего отталкиваться при расчетах, должно присутствовать.

Конечные цифры приемлемы с минимальной погрешностью, а не с расхождением в тысячи человек», — считает она.

Для выработки предложений по решению проблемы и разработки соответствующих инициатив Минздраву Крыма предложено представить рабочей группе выписки из программ, в которых ведется реестр льготополучателей, а также информацию о наличии лекарственных препаратов, динамике поступления заявок на их получение в разрезе каждого месяца, а также подробный отчет о распределении средств между оказанием федеральной и региональной льготы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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