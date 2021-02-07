Какой сегодня праздник 7 февраля

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Сегодня, 7 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Сегодня Русской Православной церковью почитается икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали». На этой иконе Божия Матерь изображена держащей правой рукой Младенца Христа, у Которого в руках развернут свиток со словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку Богоматерь приложила к Своей голове, несколько склоненной набок, будто она прислушивается к молитвам всех обращающихся к Ней в печалях и скорбях.

Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали» была принесена в Москву казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Вследствие неоднократных перестроек храма, икона оказалась на колокольне.

День памяти святителя Григория Богослова

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, получил такое наименование за свои глубочайшие познания и боговдохновенные толкования Священного писания.

Он родился около 329 года в Арианзе, имении своих родителей близ города Назианза в южной Каппадокии (Малая Азия). Мать его, святая Нонна происходила из знатной и благочестивой христианской семьи и доводилась двоюродной сестрой святителю Амфилохию, епископу Иконийскому. Святая Нонна вышла замуж за Григория Арианского, богатого землевладельца, который под влиянием жены оставил свои заблуждения (до женитьбы он принадлежал к одной из иудейских сект), принял святое Крещение и стал ревностным христианином. Впоследствии святой Григорий Арианский был посвящен в сан пресвитера, а затем — епископа Назианского и всецело посвятил себя служению Церкви Христовой.

Григорий Весноуказатель

Народный праздник «Григорьев день» отмечается 7 февраля (по старому стилю - 25 января). В православном календаре это день почтения памяти архиепископа Григория Богослова. Другие названия праздника: «Григорий», «Григорий Богослов», «Григорий-весноуказатель», «Зимоуказчик».

Также сегодня, 7 февраля, отмечают такие праздники:

- День герба Республики Татарстан

- День российского бизнес-образования

- День пудинга (British Yorkshire Pudding Day) в Великобритании

- День рождения огнетушителя

- День полетов на луну (мыслимых и немыслимых)

- День балета (Ballet Day) в США

- День отправки открыток друзьям (National Send a Card to a Friend Day) в США

- День северных территорий в Японии

- День тишины (Nyepi Day) в Бали

- День феттучини «Альфредо» (National Fettuccine Alfredo Day) в США

- День святого Мэла в Ирландии

- День осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИД среди чернокожих американцев

- День независимости Гренады

Сегодня именины празднуют: Григорий, Филипп, Александр, Аполлос, Сильван, Моисей, Дмитрий, Януарий, Авксентий, Виталий, Мар, Маресий, Марциал, Поплий (Публий), Феликс, Фелицата.

Что происходило 7 февраля в прошлые годы

1483 - известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме, в Ехуариуса Зильбера издал книгу «Прогностическая оценка текущего 1483 года» (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), которая является первой известной печатной книгой украинского автора.

1831 - польский Сейм утвердил красно-белый флаг в качестве национального

1889 - американец Герман Голлерит запатентовал первую электрическую вычислительную машину

1906 - сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (вместо кода CQD, который раньше использовали на судах)

1940 - Гетти Макдауэлл стала первой негритянка, награжденной «Оскаром»за роль второго плана в фильме «Унесенные ветром». В тот день «Унесенные ветром» получили всего 8 «Оскаров»

1968 - песня группы Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band получила премию «Грэмми»

1981 - в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавшие адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю вторую мировую войну

1992 - Республика Бенин признала независимость Украины

1998 - В японском городе Нагано открываются XVIII зимние Олимпийские игры.

1998 - Северные районы Афганистаназемлетрясение 5,6 баллов, погибают более 4500 человек.

2010 - состоялся второй тур президентских выборов, на которых победил Виктор Янукович.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 февраля. Какие праздники будут завтра?

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