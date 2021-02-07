Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800 ● В Севастополе стало меньше новых заражений ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались
фото © meduza.io
Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 10 384.
За минувшие сутки в Севастополе скончались четыре человека с коронавирусом, общее число умерших – 417.
С выздоровлением выписано 9 304 человека, из них 78 за последние 24 часа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крыму требуется 1,8 млрд рублей на льготные лекарства. Количество региональных получателей льготных лекарств в Крыму выросло с 126 тысяч человек в 2016 году до 188 тысяч.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой. Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.
Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Звезда Голливуда чуть не потеряла глаз во время съемок
Артистка Дженнифер Лоуренс серьезно постарадала во время работы. Голливудская звезда подорвала здоровье глаза.
В России придумали новую выплату для беременных
Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались
Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.
Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм
В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горных районах – до 35 м/с.
5 февраля
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.