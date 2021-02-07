COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

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Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 10 384.

За минувшие сутки в Севастополе скончались четыре человека с коронавирусом, общее число умерших – 417.

С выздоровлением выписано 9 304 человека, из них 78 за последние 24 часа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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