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Коронавирус в Крыму

COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

12:52 воскресенье, 7 февраля 2021
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

фото © meduza.io

Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 10 384.

За минувшие сутки в Севастополе скончались четыре человека с коронавирусом, общее число умерших – 417.

С выздоровлением выписано 9 304 человека, из них 78 за последние 24 часа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крыму требуется 1,8 млрд рублей на льготные лекарства. Количество региональных получателей льготных лекарств в Крыму выросло с 126 тысяч человек в 2016 году до 188 тысяч.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой. Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.

Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

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Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

Коронавирус в Крыму
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой

Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.

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