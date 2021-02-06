Власти Симферополя изъяли с улиц 25 сдававшихся в прокат электросамокатов

Администрация Симферополя требует убрать с городских улиц электросамокаты, незаконно сдающиеся в прокат.

Власти официально постановили демонтировать самокаты, 25 из них уже переданы на ответственное хранение.

«Администрацией принято 11 постановлений о демонтаже 35 электросамокатов. Также специалистами составлены акты обследования еще на 19 единиц, материалы по которым уже направлены для рассмотрения и принятия решения в Комиссию по демонтажу (сносу) объектов, расположенных на территории крымской столицы без правовых оснований, – сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов. – 25 незаконно размещенных самокатов были уже переданы на ответственное хранение, работа эта будет продолжена».

По данным властей, на территории крымской столицы некий предприниматель размещает прокатные электросамокаты без правовых оснований. Самокаты прикрепляют техническими средствами к имуществу, в частности, к дорожным ограждениям, стоящим на балансе подведомственных учреждений администрации Симферополя. Это, по словам Симонова, может повлечь порчу муниципального имущества. «Данные объекты (электросамокаты) не включены в схему размещения временных нестационарных аттракционов, а также установлены хаотично и без прохождения процедур согласования», – отметил Симонов.

В городах Крыма на законных основаниях работают как минимум 36 станций проката электросамокатов. Как сообщали ранее в компании-операторе проката ООО «Э-моушен», они намерены к августу этого года разместить станции во всех крупных городах Крымского полуострова.

По словам начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Олега Коробчука, размещение станций «должно иметь какую-то логику».

Архитектурный облик и места размещения утверждают администрации городов. При этом необходимо учитывать один из самых важных факторов – безопасность, отмечал ранее Коробчук.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации». Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.

Власти Ялты обещают не сносить историческое здание в центре города. Беспокойство жителей Ялты вызвала судьба зданий бывшего муниципального санатория «Киев».

Реконструкцию пляжа «Солнечный» в Ялте могут не успеть сделать до 1 июня. Реконструкция пляжа «Солнечный» в Ялте может продлиться дольше, чем это было запланировано изначально. К началу курортного сезона подрядчик может не успеть сдать объект.

В Севастополе три военных мемориала получили охранную зону. Власти Севастополя утвердили границы охранных зон для трех военных памятников.