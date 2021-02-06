В шесть раз: в Севастополе резко увеличилась популяция волков

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В профильном департаменте уже приняли меры по регулированию их численности.

В Севастополе за минувший год резко увеличилась популяция волков. За это время количество серых хищников на территории города выросло более чем в два раза (с 8 до 18 особей), а с 2016 — в 6 раз (с 3 до 18 особей), следует из ответа департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.

«Численность волков в Севастопольском регионе необходимо регулировать и снижать ее до одной пары, полное отсутствие вида ведет к занятию его ниши одичавшими собаками, а высокая численность отрицательно влияет на состояние популяций копытных», — отмечают в департаменте.

Для нашего региона оптимально изъятие 10–15 особей за сезон — для этого ведомством было принято решение о регулировании численности волка на территории охотничьих угодий Севастополя с декабря 2020 года по февраль 2021 года в количестве 10 особей.

В рамках подобных мероприятий сотрудниками государственного охотничьего надзора в январе 2021 года добыта и передана на исследование одна особь — бешенство у волка обнаружено не было.

«Учитывая угрозу со стороны хищников, мероприятия по регулированию численности продолжатся до конца февраля», — подчеркивается в ответе.

Отметим, что сельские жители неоднократно замечали волков на территории Крыма, и некоторые из подобных встреч имели серьезные последствия. Так, в сентябре 2019 года от двух нападений волков пострадали трое жителей Симферопольского района.

В марте 2020 года стая хищников напала на скот в Белогорском районе Крыма. В конце прошлого месяца о возможности опасной встречи в социальных сетях предупреждали уже туристов и грибников Севастополя.

В природоохранном департаменте подчеркнули, что хищник наносит вред животноводству и охотничьему хозяйству, но при этом играет важную роль в экосистеме, контролируя численность животных и уничтожая слабых и больных особей.

«Волк является классическим „санитаром леса»: поедает падаль, преследует и убивает лисиц и енотовидных собак, являющихся основными переносчиками бешенства. На резкое уменьшение численности черного грифа и белоголового сипа в Крыму во многом повлияло отсутствие остатков волчьей добычи, которые являлись основной пищей пернатых падальщиков», — заявляют эксперты.

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