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Происшествия

В Севастополе задержан водитель с бутылкой алкоголя за рулем

Очередного потенциального убийцу задержала Росгвардия.

Очередного нетрезвого водителя задержали в районе 7-го километра Балаклавского шоссе сотрудники Росгвардии.

Нарушителя, как сообщает пресс-служба Росгвардии, заметили сотрудники вневедомственной охраны в тот момент, когда он садился в автомобиль. Что мужчина пьян, было видно невооруженным глазом. В руке у незнакомца была бутылка алкоголя, так что принятая им доза могла увеличиться прямо по ходу действия.

Когда пьяный сел за руль иномарки и начал движение, росгвардейцы последовали за ним. Но мужчина, увидев их, не только не остановился, но и попытался оторваться от преследователей. Тем не менее неподалеку от ТЦ «Домино» его удалось задержать.

Степень опьянения, как говорят очевидцы, была серьезной - в народе о таких случаях говорят «в зюзю». Не в пользу задержанного говорил и резкий запах спиртного. Нарушитель оказался жителем Севастополя 1975 года рождения. Росгвардейцы передали его прибывшему наряду дорожно-патрульной службы.

Последние месяцы ознаменовались целым рядом трагических событий, виновниками которых стали пьяные водители. Самым известным из них, конечно, стала авария, убившая 57-летнего Сергея Захарова и превратившая в заключенного его ровесника Михаила Ефремова. Но такие ДТП происходят и в Севастополе. Об одном из них в октябре 2020 года рассказал замредактора ForPost Сергей Абрамов. А в декабре стало известно, что по описанному им факту возбуждено уголовное дело. В свете всех этих событий просто поразительно, что желающие испытать судьбу не иссякают.

В тексте использованы материалы: Форпост

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