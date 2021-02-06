Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым ● В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка
В Севастополе стало меньше новых заражений
фото © gazeta.ru
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
При этом выписали по факту выздоровления за это же время 105 человек. Еще четверо пациентов в возрасте от 70 до 90 лет за прошедшие сутки скончались от коронавируса.
Всего с начала пандемии в городе выявлено 10293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 9246 человек выздоровели, 417 пациентов умерли.
«На сегодняшний день в стационарах находится 293 человека с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 69 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 49%», - пояснили в пресс-службе правительства.
Кроме того, еще 586 человек в данный момент в Севастополе находятся под наблюдением. Эти люди контактировали с заболевшими, но у них самих диагноз COVID-19 пока не подтвердился.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом. В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.
Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.
Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка. За 4 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе стало меньше новых заражений
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
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