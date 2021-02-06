В Севастополе стало меньше новых заражений

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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

При этом выписали по факту выздоровления за это же время 105 человек. Еще четверо пациентов в возрасте от 70 до 90 лет за прошедшие сутки скончались от коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 10293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 9246 человек выздоровели, 417 пациентов умерли.

«На сегодняшний день в стационарах находится 293 человека с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 69 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 49%», - пояснили в пресс-службе правительства.

Кроме того, еще 586 человек в данный момент в Севастополе находятся под наблюдением. Эти люди контактировали с заболевшими, но у них самих диагноз COVID-19 пока не подтвердился.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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