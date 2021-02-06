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Коронавирус в Крыму

В Севастополе стало меньше новых заражений

В Севастополе стало меньше новых заражений

фото © gazeta.ru

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

При этом выписали по факту выздоровления за это же время 105 человек. Еще четверо пациентов в возрасте от 70 до 90 лет за прошедшие сутки скончались от коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 10293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 9246 человек выздоровели, 417 пациентов умерли.

«На сегодняшний день в стационарах находится 293 человека с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 69 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 49%», - пояснили в пресс-службе правительства.

Кроме того, еще 586 человек в данный момент в Севастополе находятся под наблюдением. Эти люди контактировали с заболевшими, но у них самих диагноз COVID-19 пока не подтвердился.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым. Россияне, переболевшие коронавирусом, все чаще выбирают отдых в Крыму с программами по реабилитации после инфекции. Республика уже стала лидером продаж первого месяца 2021 года.

В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом. В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.

Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка. За 4 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе стало меньше новых заражений

В Севастополе стало меньше новых заражений

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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