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Власть

В Крыму решили демонтировать недостроенную атомную станцию

09:45 суббота, 6 февраля 2021
В Крыму решили демонтировать недостроенную атомную станцию

фото © Википедия

Совет министров Республики Крым распорядился «списать путем демонтажа» строение в Щелкино Ленинского района Крыма.

Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского правительства.

Предположительно, речь идет о зданиях недостроенного комплекса Крымской атомной электростанции. Согласно документу, под снос пойдут «одноячеистая  дизельгенераторная станция блочная  насосная  станция», «реакторное отделение» и другие объекты. Общая площадь демонтируемых объектов – 22 140 кв.м.

Выполнять распоряжение будет Министерство строительства и архитектуры РК совместно с ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов».

Контроль за выполнением распоряжение возложили на вице-премьера республики Евгения Кабанова. О результатах его исполнения все ответственное лица должны будут отчитаться до 31 декабря 2021 года. 

Крымскую АЭС начали строить еще в 1975 году для обеспечения электроэнергией полуострова. В 1984 году строительство АЭС получило статус «Всесоюзной стройки».

Экономические трудности и катастрофа на Чернобыльской АЭС привели к приостановке строительства, а в 1989 году было принято решение забросить проект. С тех пор АЭС была разворована, а главный энергоблок стал местом паломничества туристов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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