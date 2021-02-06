В Крыму решили демонтировать недостроенную атомную станцию

фото © Википедия

Совет министров Республики Крым распорядился «списать путем демонтажа» строение в Щелкино Ленинского района Крыма.

Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского правительства.

Предположительно, речь идет о зданиях недостроенного комплекса Крымской атомной электростанции. Согласно документу, под снос пойдут «одноячеистая дизельгенераторная станция блочная насосная станция», «реакторное отделение» и другие объекты. Общая площадь демонтируемых объектов – 22 140 кв.м.

Выполнять распоряжение будет Министерство строительства и архитектуры РК совместно с ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов».

Контроль за выполнением распоряжение возложили на вице-премьера республики Евгения Кабанова. О результатах его исполнения все ответственное лица должны будут отчитаться до 31 декабря 2021 года.

Крымскую АЭС начали строить еще в 1975 году для обеспечения электроэнергией полуострова. В 1984 году строительство АЭС получило статус «Всесоюзной стройки».

Экономические трудности и катастрофа на Чернобыльской АЭС привели к приостановке строительства, а в 1989 году было принято решение забросить проект. С тех пор АЭС была разворована, а главный энергоблок стал местом паломничества туристов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Тендер на подсветку Крымского моста приостановили из-за жалобы из Москвы. Тендер на дооборудование архитектурно-художественной подсветки железнодорожной части Крымского моста приостановили из-за жалобы московской компании.

Еще на год: в Крыму снова перенесут открытие Соборной мечети. Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев допустил, что строительство Соборной мечети в Симферополе будет завершено не в этом году, как планировалось ранее, а в 2022 году.

В Севастополе перенесли сроки открытия новой поликлиники. В Гагаринском районе Севастополя приступили к расчистке территории под строительство современной поликлиники в микрорайоне Казачьей бухты, сообщает телеканал НТС.

Власти Севастополя подают в суд на подрядчика парка Победы. Проблемы с невезучим парком становятся бесконечными.