Власть
В Крыму решили демонтировать недостроенную атомную станцию
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Совет министров Республики Крым распорядился «списать путем демонтажа» строение в Щелкино Ленинского района Крыма.
Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского правительства.
Предположительно, речь идет о зданиях недостроенного комплекса Крымской атомной электростанции. Согласно документу, под снос пойдут «одноячеистая дизельгенераторная станция блочная насосная станция», «реакторное отделение» и другие объекты. Общая площадь демонтируемых объектов – 22 140 кв.м.
Выполнять распоряжение будет Министерство строительства и архитектуры РК совместно с ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов».
Контроль за выполнением распоряжение возложили на вице-премьера республики Евгения Кабанова. О результатах его исполнения все ответственное лица должны будут отчитаться до 31 декабря 2021 года.
Крымскую АЭС начали строить еще в 1975 году для обеспечения электроэнергией полуострова. В 1984 году строительство АЭС получило статус «Всесоюзной стройки».
Экономические трудности и катастрофа на Чернобыльской АЭС привели к приостановке строительства, а в 1989 году было принято решение забросить проект. С тех пор АЭС была разворована, а главный энергоблок стал местом паломничества туристов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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