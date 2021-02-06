Власть
В Крыму на пригородные маршруты добавили 25 новых электричек
В Крыму расширят железнодорожную маршрутную сеть до 82 пригородных поездов по 16 маршрутам.
Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.
Отмечается, что это касается и межсубъектовых маршрутов Симферополь – Севастополь, Евпатория – Севастополь, Керчь – Анапа.
Как пояснили в ведомстве, в прошлом году на полуострове курсировало 57 электропоездов.
«Время следования электричек сообщением Симферополь – Евпатория уменьшилось до 1 часа 35 минут. При этом время нахождения в пути экспресс-поезда из столицы Республики Крым до Евпатории уменьшилось до одного часа, что сопоставимо с движением автомобиля», - пояснила первый замминистра транспорта РК Татьяна Малий.
В министерстве напомнили, что в Крыму курсируют новые комфортабельные электрички.
На линии Симферополь – Евпатория вагоны оснащены современной системой микроклимата, ведется видеонаблюдение в салонах и тамбурах. Система позволяет регистрировать происходящие события и сохранять видеозаписи, что повышает безопасность пассажиров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Открыты продажи билетов на летние рейсы в Симферополь из 47 городов. Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов.
Жители Севастополя потеряли павильон троллейбусной остановки. В Севастополе жители улицы Токарева хватились вдруг исчезнувшего остановочного комплекса.
Украина ввела санкции против авиакомпаний из Молдовы и Португалии за полеты в Крым. В Службе безопасности Украины сообщают, что ведомство инициировало введение санкций против авиакомпаний из Молдовы и Португалии за полеты в Крым.
Власти планируют расширить Казачинское шоссе в Севастополе. Казачинское шоссе в Севастополе планируют расширить. В ближайшее время городские власти начнут работу над объектом.
В Севастополе стало меньше новых заражений
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
«Мертвый объем» водохранилищ в Крыму: осадки не спасают, опреснение под вопросом
Осадки, выпавшие в Крыму за два зимних месяца, практически не наполнили крымские водохранилища.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
В ДТП в Крыму погибло три человека
2 февраля
Минкульт Крыма требует 18 млн руб с подрядчика ремонта Воронцовского дворца
Арбитражный суд Республики Крым принял к производству очередной иск к компании «Меандр», специализирующейся на работах с объектами культурного наследия.