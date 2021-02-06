В Крыму на пригородные маршруты добавили 25 новых электричек

В Крыму расширят железнодорожную маршрутную сеть до 82 пригородных поездов по 16 маршрутам.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Отмечается, что это касается и межсубъектовых маршрутов Симферополь – Севастополь, Евпатория – Севастополь, Керчь – Анапа.

Как пояснили в ведомстве, в прошлом году на полуострове курсировало 57 электропоездов.

«Время следования электричек сообщением Симферополь – Евпатория уменьшилось до 1 часа 35 минут. При этом время нахождения в пути экспресс-поезда из столицы Республики Крым до Евпатории уменьшилось до одного часа, что сопоставимо с движением автомобиля», - пояснила первый замминистра транспорта РК Татьяна Малий.

В министерстве напомнили, что в Крыму курсируют новые комфортабельные электрички.

На линии Симферополь – Евпатория вагоны оснащены современной системой микроклимата, ведется видеонаблюдение в салонах и тамбурах. Система позволяет регистрировать происходящие события и сохранять видеозаписи, что повышает безопасность пассажиров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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