Власть
Севастопольца оштрафовали за пост в соцсети
По материалам прокуратуры к административной ответственности привлечен местный житель за размещение в социальной сети высказываний, «побуждающих к враждебным действиям в отношении группы лиц».
Об этом сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.
Прокуратура Нахимовского района провела проверку по материалам УМВД России по г. Севастополю.
Установлено, что в марте 2020 года местный житель 1973 года рождения в социальной сети «ВКонтакте» разместил текст, побуждающий к совершению враждебных (насильственных) действий в отношении определенной группы лиц по национальному признаку.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Постановлением Нахимовского районного суда г. Севастополя виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Судебный акт в законную силу не вступил.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин задолжал 500 тысяч рублей алиментов. Задолженность по алиментам у мужчины уже превысила сумму в 500 тысяч рублей.
В Крыму готовятся к суду над бывшим проректором Севастопольского университета. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».
Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.
Крымчане массово везут лекарства с Украины. За 2020 год было зарегистрировано 77 попыток ввоза лекарств с Украины в Крым.
В Севастополе стало меньше новых заражений
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
«Мертвый объем» водохранилищ в Крыму: осадки не спасают, опреснение под вопросом
Осадки, выпавшие в Крыму за два зимних месяца, практически не наполнили крымские водохранилища.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
В ДТП в Крыму погибло три человека
2 февраля
Минкульт Крыма требует 18 млн руб с подрядчика ремонта Воронцовского дворца
Арбитражный суд Республики Крым принял к производству очередной иск к компании «Меандр», специализирующейся на работах с объектами культурного наследия.