Севастопольца оштрафовали за пост в соцсети

По материалам прокуратуры к административной ответственности привлечен местный житель за размещение в социальной сети высказываний, «побуждающих к враждебным действиям в отношении группы лиц».

Об этом сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.

Прокуратура Нахимовского района провела проверку по материалам УМВД России по г. Севастополю.

Установлено, что в марте 2020 года местный житель 1973 года рождения в социальной сети «ВКонтакте» разместил текст, побуждающий к совершению враждебных (насильственных) действий в отношении определенной группы лиц по национальному признаку.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Постановлением Нахимовского районного суда г. Севастополя виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.

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