Власть
Развожаев поручил «контролировать» ситуацию с ценами на яйца в Севастополе
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что получил информацию о «возможном подорожании куриных яиц», в связи с чем он поручил «контролировать ситуацию».
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
Директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников заявил, что эта информация связана с ростом цен на корм для птицы.
«Мы готовим нормативный правовой акт, где будут предоставлены субсидии хлебопроизводителям. По вопросам кормов для птиц Минсельхоз также занимается подготовкой схожего порядка. Ситуацию с ценами мы мониторим», – сказал Вадим Кирпичников.
Также Кирпичников сообщил, что на следующей неделе планируют провести рейды по объектам торговли.
Ранее власти Севастополя заявили, что подписали меморандум с рядом торговых сетей о сдерживании цен на ряд продуктов, в том числе в 2021 году. Речь идет о 20 ключевых социально значимых группах продуктов: мясе, масле, молоке, яйцах, молочных продуктах, овощах и фруктах.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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