Прогноз погоды в Крыму на субботу 6 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 6 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильные осадки), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно изморозевые отложения), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильные осадки), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами сильные осадки), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильные осадки), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 1 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 95 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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