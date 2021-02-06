Происшествия
На дорогах Крыма за месяц погибли 12 пешеходов
фото © Pixabay
В январе в Крыму произошло 35 наездов на пешеходов, в которых 12 человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, 28 человек пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Основными нарушениями правил дорожного движения со стороны пешеходов, повлекшими ДТП, стали переход проезжей части вне пешеходного перехода, переход дороги в запрещенном месте, неподчинение сигналам регулирования, неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства.
Подавляющее большинство аварий произошло в темное время суток. В результате этих происшествий 12 человек погибли и 18 пострадали, в том числе из-за отсутствия световозвращающих элементов.
Основными нарушениями со стороны водителей стали нарушения правил проезда пешеходного перехода и несоответствие скорости конкретным условиям движения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Большая волна чуть не отправила ко дну рыбака из Ялты. Рыбак из Ялты решил выйти в море за добычей в плохую погоду. Не успел он заплыть на резиновой лодке дальше пирса, его тут же накрыло волной.
Самолет Екатеринбург-Симферополь экстренно приземлился в Краснодаре. Летевший в Крым самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре.
На трассе «Таврида» ветром сдуло фуру в кювет. Порыв сильного ветра в Крыму просто отбросил фуру, которая ехала по трассе «Таврида», в кювет.
В Крыму попрощались с полицейскими, погибшими в ДТП. В Кировском районе попрощались с сотрудниками полиции, которые погибли в автомобильной катастрофе 2 февраля 2021 года на трассе «Кировское-Приветное».
В Севастополе стало меньше новых заражений
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
В ДТП в Крыму погибло три человека
2 февраля
В Крыму готовятся к суду над бывшим проректором Севастопольского университета
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».