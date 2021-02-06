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Происшествия

На дорогах Крыма за месяц погибли 12 пешеходов

11:12 суббота, 6 февраля 2021
На дорогах Крыма за месяц погибли 12 пешеходов

фото © Pixabay

В январе в Крыму произошло 35 наездов на пешеходов, в которых 12 человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, 28 человек пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Основными нарушениями правил дорожного движения со стороны пешеходов, повлекшими ДТП, стали переход проезжей части вне пешеходного перехода, переход дороги в запрещенном месте, неподчинение сигналам регулирования, неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства.

Подавляющее большинство аварий произошло в темное время суток. В результате этих происшествий 12 человек погибли и 18 пострадали, в том числе из-за отсутствия световозвращающих элементов.

Основными нарушениями со стороны водителей стали нарушения правил проезда пешеходного перехода и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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