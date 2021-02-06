Минкульт Крыма требует 18 млн руб с подрядчика ремонта Воронцовского дворца

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Арбитражный суд Республики Крым принял к производству очередной иск к компании «Меандр», специализирующейся на работах с объектами культурного наследия.

Министерство культуры Республики Крым требует взыскать с компании более 18 млн рублей.

«Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчику о взыскании 18,4 млн рублей», – говорится в определении суда, опубликованном в системе «Электронное правосудие».

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 7 апреля текущего года.

Как сообщили в пресс-службе крымского минкульта, претензия связана с протекающей крышей Воронцовского дворца, ремонтом которой занималась компания «Меандр». «Претензия такая есть – она связана с возмещением ущерба в связи с протеканием крыши Воронцовского дворца», – рассказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что кровля дворца протекла во время сильных ливней.

Ранее аналогичные претензии к компании «Меандр» возникли у Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. После ремонта кровли в ялтинском доме-музее А.П. Чехова также образовалась течь, от воды пострадали элементы декора в кабинете писателя.

Реставрация Воронцовского дворца в Крыму идет с декабря 2018 года, на ее первый этап выделено 60 млн рублей. На второй этап – 300 млн рублей. Подрядчик – компания «Меандр» – сорвала сроки работ, контракт с ней был расторгнут. А саму компанию внесли в список недобросовестных поставщиков.

Позже власти Крыма в одностороннем порядке начали работу по расторжению контракта с компанией «Меандр» на выполнение работ по строительству Театра кукол в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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