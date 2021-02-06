«Мертвый объем» водохранилищ в Крыму: осадки не спасают, опреснение под вопросом

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Осадки, выпавшие в Крыму за два зимних месяца, практически не наполнили крымские водохранилища.

Как сообщил глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось, забор из него сократился до 23 тысяч кубометров в сутки.

В то же время из-за стремительного истощения Балановского водохранилища в Белогорском районе поселки Зуя и Крымская роза испытывают острый дефицит пресной воды. Для снабжения этих населенных пунктов власти решили расконсервировать старые скважины, несмотря на превышение нормативов по жесткости воды.

В целом, по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приблизились к «мертвому объему».

По данным гидролога крымского гидрометцентра Наталии Охредько, запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36 миллионов кубометров, и это на 4,7 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. Охредько подчеркнула, что такая ситуация «сложилась впервые за последние полгода, ранее воды становилось только меньше».

Специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон рассказал, что ситуация с водой после зимних осадков несколько улучшилась лишь в некоторых районах полуострова.

– В Белогорском районе уровень воды увеличился, а в Симферопольском он продолжает падать. Возможно, это покажется странным, но по сравнению с началом – серединой января идет заметное падение по многим водохранилищам. В горном Крыму происходит наполнение после выпадения большого количества снега, часть его уже растаяла, однако уровень поднимается медленно. Просто таяние несопоставимо со скоростью, с которой эти водохранилища мелели за последнее время. В принципе, количество осадков, необходимое для наполнения водохранилищ до нормального объема для вхождения в весну и лето, должно продолжать увеличиваться. Даже по горным районам Крыма оно не достигает нормы, характерной этому сезону. В итоге некоторые регионы полуострова обеспечены водой, а в остальных это обеспечение оставляет желать лучшего. Посмотрим, каким будет февраль.

Сергей Гапон подчеркивает, что после продолжительной засухи Крыму необходимо намного больше осадков, чтобы выровнять ситуацию. По его прогнозам, к началу весны уровень некоторых водохранилищ вроде Тайганского и Белогорского, которые сейчас постепенно наполняются, могут лишь незначительно отойти от отметки «мертвый объем».

Несмотря на близость к горам, города и поселки на Южном берегу Крыма также испытывают проблемы с водой – в Ялте, например, ограничения в том или ином виде действуют уже несколько месяцев. Журналист из Алушты Алексей Назимов отмечает, что и в этом городе скоро могут ввести графики подачи воды.

– Положение не очень хорошее, хотя графики до сих пор не введены: обещали после новогодних праздников, но так и не ввели. В Изобильненском водохранилище запасы уже подходят к «мертвому объему» – около 2,5 миллионов кубометров, то есть примерно 20%. Это основной источник водоснабжения не только для Алушты, но и прилегающих поселков. Что касается Партенита, там ситуация в целом нормальная – хватает своих источников, накопителей. Впрочем, в связи с проблемами Алушты эту воду у Партенита могут забрать. Предполагаю, что в ближайшем будущем, в течение недели-полутора могут действительно ввести графики водоснабжения. Пока на качество воды жалоб нет, хотя она немного минерализована.

Глава администрации Ялты Янина Павленко на совещании 1 февраля сообщила, что город в основном снабжается как раз за счет горных источников, а не водохранилищ – и, по ее словам, довольно успешно:

«За прошедшую неделю количество жалоб по водоснабжению существенно снизилось: благодаря использованию альтернативных источников, была возможность обеспечивать большую часть Ялты круглосуточно. При этом объем воды в Загорском водохранилище составляет 2 миллиона 539 тысяч кубометров, из них полезный объем – 739 тысяч. В Счастливом водохранилище это 3 миллиона 595 тысяч кубометров и 2 миллиона 995 тысяч кубометров соответственно. Только за один день приток составил более 160 тысяч кубометров, при этом за сегодня город ни взял ни грамма воды. основной источник это, конечно же, Хаста-Баш, который дает нам более 30 тысяч метров кубических в сутки воды. Уч-Кош – 7 тысяч, Массандровский водопад – порядка 10 тысяч, Ай-Панда – 300 метров кубических. Из Фороса мы продолжаем качать 640 метров кубических в сутки, но водоканал осуществляет работы по запуску второй скважины, и уже буквально сегодня мы должны получить дополнительные результаты».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство опреснительных установок в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. К общему проекту опреснения воды в Крыму привлечена структура «Роскосмоса». Согласно информации с российского сайта госзакупок, в декабре прошлого года федеральный Исследовательский центр имени Келдыша в Москве начал искать исполнителя для изготовления «макета завода опреснения морской воды в Крыму в масштабе 1:250». В итоге услугу закупили у единственного поставщика – московского ООО «Монолит-М».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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