Крымчанин задолжал 500 тысяч рублей алиментов

Задолженность по алиментам у мужчины уже превысила сумму в 500 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Еще в сентябре прошлого года житель Сакского района, являясь отцом несовершеннолетнего ребенка и не выплачивая алименты, привлекался к наказанию в виде 100 часов обязательных работ.

«Однако теперь, когда задолженность по алиментам составила более 500 тысяч рублей, прокуратура подала документы для рассмотрения возможности уголовного преследования гражданина», — сообщили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.

Крымчане массово везут лекарства с Украины. За 2020 год было зарегистрировано 77 попыток ввоза лекарств с Украины в Крым.

Чиновницу из Севастополя будут судить за квартирную аферу. Экс-замначальника отдела управления госрегистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и внесение в единые госреестры недостоверных сведений.

Крымчанин проведет семь лет в колонии за смертельное ДТП. Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии общего режима за смертельное ДТП.