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Общество

Крымчанин задолжал 500 тысяч рублей алиментов

08:58 суббота, 6 февраля 2021
Саки

Задолженность по алиментам у мужчины уже превысила сумму в 500 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Еще в сентябре прошлого года житель Сакского района, являясь отцом несовершеннолетнего ребенка и не выплачивая алименты, привлекался к наказанию в виде 100 часов обязательных работ.

«Однако теперь, когда задолженность по алиментам составила более 500 тысяч рублей, прокуратура подала документы для рассмотрения возможности уголовного преследования гражданина», — сообщили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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