Общество
Крымчанин задолжал 500 тысяч рублей алиментов
Задолженность по алиментам у мужчины уже превысила сумму в 500 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
Еще в сентябре прошлого года житель Сакского района, являясь отцом несовершеннолетнего ребенка и не выплачивая алименты, привлекался к наказанию в виде 100 часов обязательных работ.
«Однако теперь, когда задолженность по алиментам составила более 500 тысяч рублей, прокуратура подала документы для рассмотрения возможности уголовного преследования гражданина», — сообщили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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