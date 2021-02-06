Какой сегодня праздник 6 февраля

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Сегодня, 6 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святой Ксении Петербургской

Фото tvoysvyatoy.ru

Бродя целыми днями по улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители Петербургской стороны, но и местная полиция, для которой местопребывание блаженной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи эта странная женщина, и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны.

За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны и юного императора Иоанна Антоновича; купчихе Крапивиной предсказала кончину прикровенно, говоря: «Зелена крапива, но скоро увянет», а одной бедной девице — замужество.

Международный день бармена (International Bartender's Day)

Фото pixabay.com

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 600 - ок. 676-684), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.

Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины... Также тут можно услышать истории создания различных коктейлей и других напитков и, конечно же, продегустировать оные.

Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника. Профессия этих людей не менее тяжелая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

Аксиньин день (Ксения - полузимница)

В этот день поминали Ксению Миласскую - христианскую святую, жившую в 5 веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных. Желая посвятить себя Богу и не вступать в брак, она в свое время покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а со временем вокруг нее образовалась монашеская община. По преданию, святая вела крайне аскетическую жизнь, ограничивая себя во всем.

Также сегодня, 6 февраля, отмечают такие праздники:

- День Боба Марли (Bob Marley Day) на Ямайке

- День Рональда Рейгана в США

- Международный день коктейля «Писко сауэр» (International Pisco Sour Day)

- День мороженого на завтрак (Ice Cream for Breakfast Day) в США

- Праздник мыслей

- День ступенек и лестниц

- День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day)

- Международный день саамов

- День Новой Зеландии (День Вайтанги)

- День палочек для еды (National Chopsticks Day) в США

- День женского спорта (National Girls & Women in Sports Day) в США

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Павел, Вавила, Зосима, Анастасий, Агап, Ксения, Варсима, Герасим, Денис, Евсевия, Македон (Македоний), Павсирий, Феодотион, Филиппик, Филон, Хрисоплока.

Что происходило 6 февраля в прошлые годы

46 - битва при Тапсе, произошедшая между войсками Цезаря и Помпея.

1191 - Римский Папа Клемент III утвердил Тевтонский орден как «fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae» своей буллой.

1788 - Массачусетс ратифицировал Конституцию США и стал шестым штатом.

1840 - Англичане навязали маорийским вождям Договор Вайтанги, по которому последние уступали английской королеве «все права и полномочия суверенитета» и получали земельные гарантии и «права и привилегии субъектов Британии». Новая Зеландия стала колонией Великобритании.

1886 - Клемент Винклер открывает германий, предсказанный Менделеевым «эка-силикон».

1900 - русский ученый Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).

1922 - США, Великобритания, Франция, Италия и Япония заключили Вашингтонское соглашение об ограничении морских вооружений, лимитирующий этот вид вооружений.

1922 - Кардинал Ахилл Ратти был избран Римским Папой, приняв имя Пия XI. Он стал наследником папы Бенедикта XV.

1945 - В Лондоне начинает работать I Всемирная конференция профсоюзов, организованная Британским конгрессом тред-юнионов. Создается Всемирная федерация профсоюзов.

1950 - считается, что МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете.

1952 - на престол взошла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.

1958 - В Мюнхене разбился самолет с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.

1997 - Конгресс Эквадора проголосовал за смещение с поста президента страны Абдалы Букарама на основании несоответствия его умственных способностей занимаемой должности.

2000 - Глава МИДа Финляндии Тарья Халонен стала первой женщиной-президентом в этой стране.

2004 - произошел мощный взрыв в вагоне поезда между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» московского метро. Погибло 39 человек, ранено 120. В организации взрыва были обвинены чеченские сепаратисты.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 февраля. Какие праздники будут завтра?

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