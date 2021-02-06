Общество
Какой сегодня праздник 6 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 6 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти святой Ксении Петербургской
Фото tvoysvyatoy.ru
Бродя целыми днями по улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители Петербургской стороны, но и местная полиция, для которой местопребывание блаженной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи эта странная женщина, и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны.
За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны и юного императора Иоанна Антоновича; купчихе Крапивиной предсказала кончину прикровенно, говоря: «Зелена крапива, но скоро увянет», а одной бедной девице — замужество.
Международный день бармена (International Bartender's Day)
Фото pixabay.com
Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 600 - ок. 676-684), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.
Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины... Также тут можно услышать истории создания различных коктейлей и других напитков и, конечно же, продегустировать оные.
Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника. Профессия этих людей не менее тяжелая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.
Аксиньин день (Ксения - полузимница)
В этот день поминали Ксению Миласскую - христианскую святую, жившую в 5 веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных. Желая посвятить себя Богу и не вступать в брак, она в свое время покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а со временем вокруг нее образовалась монашеская община. По преданию, святая вела крайне аскетическую жизнь, ограничивая себя во всем.
Также сегодня, 6 февраля, отмечают такие праздники:
- День Боба Марли (Bob Marley Day) на Ямайке
- День Рональда Рейгана в США
- Международный день коктейля «Писко сауэр» (International Pisco Sour Day)
- День мороженого на завтрак (Ice Cream for Breakfast Day) в США
- Праздник мыслей
- День ступенек и лестниц
- День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day)
- Международный день саамов
- День Новой Зеландии (День Вайтанги)
- День палочек для еды (National Chopsticks Day) в США
- День женского спорта (National Girls & Women in Sports Day) в США
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Павел, Вавила, Зосима, Анастасий, Агап, Ксения, Варсима, Герасим, Денис, Евсевия, Македон (Македоний), Павсирий, Феодотион, Филиппик, Филон, Хрисоплока.
Что происходило 6 февраля в прошлые годы
46 - битва при Тапсе, произошедшая между войсками Цезаря и Помпея.
1191 - Римский Папа Клемент III утвердил Тевтонский орден как «fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae» своей буллой.
1788 - Массачусетс ратифицировал Конституцию США и стал шестым штатом.
1840 - Англичане навязали маорийским вождям Договор Вайтанги, по которому последние уступали английской королеве «все права и полномочия суверенитета» и получали земельные гарантии и «права и привилегии субъектов Британии». Новая Зеландия стала колонией Великобритании.
1886 - Клемент Винклер открывает германий, предсказанный Менделеевым «эка-силикон».
1900 - русский ученый Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).
1922 - США, Великобритания, Франция, Италия и Япония заключили Вашингтонское соглашение об ограничении морских вооружений, лимитирующий этот вид вооружений.
1922 - Кардинал Ахилл Ратти был избран Римским Папой, приняв имя Пия XI. Он стал наследником папы Бенедикта XV.
1945 - В Лондоне начинает работать I Всемирная конференция профсоюзов, организованная Британским конгрессом тред-юнионов. Создается Всемирная федерация профсоюзов.
1950 - считается, что МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете.
1952 - на престол взошла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.
1958 - В Мюнхене разбился самолет с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.
1997 - Конгресс Эквадора проголосовал за смещение с поста президента страны Абдалы Букарама на основании несоответствия его умственных способностей занимаемой должности.
2000 - Глава МИДа Финляндии Тарья Халонен стала первой женщиной-президентом в этой стране.
2004 - произошел мощный взрыв в вагоне поезда между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» московского метро. Погибло 39 человек, ранено 120. В организации взрыва были обвинены чеченские сепаратисты.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 февраля. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 4 февраля. Сегодня, 4 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В 2020 году крымчане не хотели жениться. Снижение числа бракосочетаний может быть связано с предрассудками и коронавирусом.
Керчанам предложили самим написать гимн города. В Керчи стартовал открытый творческий конкурс на лучший проект гимна города.
Какой сегодня праздник 3 февраля. Сегодня, 3 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
В Крыму готовятся к суду над бывшим проректором Севастопольского университета
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».
Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии
Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
В ДТП в Крыму погибло три человека
2 февраля
Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм
16 часов назад
В Ялте экс-чиновника уличили в мошенничестве с землей
Сотрудники полиции Ялты пресекли преступную деятельность местного жителя, который занимался мошенничеством в сфере оформления земельных участков.