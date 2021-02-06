Власть
Грызуны угрожают посевам озимых в Крыму
фото © infoindustria.com.ua
Специалисты крымского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» предупредили об увеличении популяции грызунов и их расселении по всему Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба госучреждения.
«В январе на наличие мышевидных грызунов было обследовано 14,12 тысячи гектаров сельхозпосевов. В ходе проверки вредитель был обнаружен на 8,52 тысячи гектаров. Вся заселенная площадь обработана родентицидами. При этом результаты мониторинга свидетельствуют о повсеместном распространении мышевидных грызунов, а также увеличении численности вредителей, что соответствует прогнозу развития и многолетнему жизненному циклу, при котором на 2020 и 2021 годы приходится пик развития», – говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют аграриям постоянно наблюдать за посевами. При обнаружении свыше 50 жилых нор на гектар следует провести обработку территории. Для обработки рекомендовано использовать препараты биологического и химического происхождения.
В Россельхозцентре отметили, что в Крыму среди мышевидных грызунов преобладают зерноядные виды – это степная, домовая и курганчиковая мыши, полевка обыкновенная и общественная. Самый массовый вредитель – полевка обыкновенная, которая заселяет посевы озимых зерновых, пастбища и сады.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму упало производство сельхозпродукции. Органы статистики Крыма зафиксировали в 2020 году снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в республике на 15%.
Прожорливая Москва съедает крымские овощи. Гурманам в Крыму могут предложить все, кроме даров полей.
Кошка с бешенством «закрыла» на карантин часть крымского поселка. В крымском поселке специалисты Государственного комитета ветеринарии обнаружили кошку, заболевшую бешенством, сообщает пресс-служба ведомства.
Стало известно имя нового гендиректора винзавода «Массандра». Новым генеральным директором винзавода «Массандра» назначен Алексей Пугачев, который ранее был гендиректором «Завода шампанских вин «Новый Свет», сообщается на сайте «Массандры».
В Севастополе стало меньше новых заражений
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
«Мертвый объем» водохранилищ в Крыму: осадки не спасают, опреснение под вопросом
Осадки, выпавшие в Крыму за два зимних месяца, практически не наполнили крымские водохранилища.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
В ДТП в Крыму погибло три человека
2 февраля
Минкульт Крыма требует 18 млн руб с подрядчика ремонта Воронцовского дворца
Арбитражный суд Республики Крым принял к производству очередной иск к компании «Меандр», специализирующейся на работах с объектами культурного наследия.