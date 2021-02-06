Грызуны угрожают посевам озимых в Крыму

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Специалисты крымского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» предупредили об увеличении популяции грызунов и их расселении по всему Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба госучреждения.

«В январе на наличие мышевидных грызунов было обследовано 14,12 тысячи гектаров сельхозпосевов. В ходе проверки вредитель был обнаружен на 8,52 тысячи гектаров. Вся заселенная площадь обработана родентицидами. При этом результаты мониторинга свидетельствуют о повсеместном распространении мышевидных грызунов, а также увеличении численности вредителей, что соответствует прогнозу развития и многолетнему жизненному циклу, при котором на 2020 и 2021 годы приходится пик развития», – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют аграриям постоянно наблюдать за посевами. При обнаружении свыше 50 жилых нор на гектар следует провести обработку территории. Для обработки рекомендовано использовать препараты биологического и химического происхождения.

В Россельхозцентре отметили, что в Крыму среди мышевидных грызунов преобладают зерноядные виды – это степная, домовая и курганчиковая мыши, полевка обыкновенная и общественная. Самый массовый вредитель – полевка обыкновенная, которая заселяет посевы озимых зерновых, пастбища и сады.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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