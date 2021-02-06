Готовился к фейерверку: у крымчанина изъяли взрывчатое вещество

Житель Кировского района Крыма обвиняется в незаконном хранении боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили у 45-летнего крымчанина сыпучее вещество серого цвета. Оно хранилось в полимерном пакете в гараже на территории домовладения. Проведенная экспертиза подтвердила, что представленный на исследование порошок является порохом.

Хозяин дома пояснил правоохранителям, что намеревался использовать его для изготовления фейерверков. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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