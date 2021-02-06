Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе стало меньше новых заражений ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым ● В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800
Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 806 человек с коронавирусом.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 155 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 287 человек. Выздоровевших за весь период – 28 555 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым. Россияне, переболевшие коронавирусом, все чаще выбирают отдых в Крыму с программами по реабилитации после инфекции. Республика уже стала лидером продаж первого месяца 2021 года.
В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом. В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.
Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.
В Севастополе стало меньше новых заражений
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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