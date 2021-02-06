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Коронавирус в Крыму

Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800

12:52 суббота, 6 февраля 2021

Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 806 человек с коронавирусом.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 155 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 287 человек. Выздоровевших за весь период – 28 555 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым. Россияне, переболевшие коронавирусом, все чаще выбирают отдых в Крыму с программами по реабилитации после инфекции. Республика уже стала лидером продаж первого месяца 2021 года.

В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом. В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе стало меньше новых заражений

В Севастополе стало меньше новых заражений

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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