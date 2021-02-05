Происшествия
Жительницу Керчи будут судить за хранение килограмма конопли
Крымчанка предстанет перед судом за хранение наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Как отметили в ведомстве, жительница Керчи сорвала с кустов конопли растительную массу, высушила ее и хранила у себя в сарае. Общий вес высушенного продукта составил более одного килограмма.
Ее обвинили в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Уголовное дело в отношении крымчанки направили в Керченский горсуд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В частном доме в Севастополе нашли нарколабораторию. Житель Севастополя обвиняется в производстве и сбыте наркотиков в значительном размере.
В Судаке «наркофермер» получил три года за сотню кустов конопли. Житель Судака проведет три с половиной года в тюрьме за выращивание конопли на своем земельном участке, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В Симферопольском районе поймали закладчика «синтетики». В Симферопольском районе сотрудники транспортной полиции Крыма на территории примыкающей к железнодорожному полотну задержали 25-летнего, ранее не судимого жителя села Укромное Симферопольского района.
Жительницу Крыму жестко накажут за хранение высушенной конопли. Крупную партию марихуаны сотрудники полиции изъяли в доме у 30-летней жительницы одного из сел Симферопольского района.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии
Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.
Как только пойдет снег, дорога на Ай-Петри будет закрыта
Движение на участке дороги на Ай-Петри будет ограничено в случае начала снегопада.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
В ДТП в Крыму погибло три человека
2 февраля
Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм
10 часов назад
Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка
За 4 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.