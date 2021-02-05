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Происшествия

Жительницу Керчи будут судить за хранение килограмма конопли

16:20 пятница, 5 февраля 2021
Керчь

Крымчанка предстанет перед судом за хранение наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как отметили в ведомстве, жительница Керчи сорвала с кустов конопли растительную массу, высушила ее и хранила у себя в сарае. Общий вес высушенного продукта составил более одного килограмма.

Ее обвинили в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Уголовное дело в отношении крымчанки направили в Керченский горсуд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Симферопольском районе поймали закладчика «синтетики». В Симферопольском районе сотрудники транспортной полиции Крыма на территории примыкающей к железнодорожному полотну задержали 25-летнего, ранее не судимого жителя села Укромное Симферопольского района.

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