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Происшествия

Затонувший более года назад в Севастополе плавучий док все еще на дне

Затонувший более года назад в Севастополе плавучий док все еще на дне

фото © Крым.реалии

Затонувший в Южной бухте Севастополя в декабре 2019 года плавучий док до сих пор не поднят.

Плавучий док ПД-16 вместе с размещенной в нем списанной подводной лодкой Б-380 затонул в ночь на 15 декабря 2019 года.

На следующий день после инцидента на тот момент врио губернатора города Михаил Развожаев сообщил: «Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке, завтра его отправят на утилизацию. Судно уже давно не служит флоту. Сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации. Плавдок также будет поднят и утилизирован».

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота России утверждали, что плавдок и подлодка были выведены из состава российского флота и подлежали утилизации.

20 декабря 2019 года корпус затонувшей подводной лодки Б-380 отбуксировали к месту утилизации в Инкерман.

26 декабря агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что на работы по подъему затонувшего в Севастополе плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода уйдет до шести месяцев.

В апреле 2020 года с плавдока были демонтированы два штатных крана. Но работы по подъему дока до сих пор не проводились.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. Он предназначался для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тысяч тонн.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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