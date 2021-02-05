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Коронавирус в Крыму

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

09:31 пятница, 5 февраля 2021

Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в Крыму скончались 799 человек с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выявлено 152 новых случая коронавируса. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 132 человек. Выздоровевших за весь период – 28 355 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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