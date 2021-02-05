Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка ● Восемь летальных случаев от COVID-19 зафиксировано Крыму за сутки ● Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе ● В Крыму - полторы сотни новых заражений за сутки ● Более 50 школьных классов в Крыму закрыли на карантин
Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
С начала пандемии в Крыму скончались 799 человек с коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выявлено 152 новых случая коронавируса. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 132 человек. Выздоровевших за весь период – 28 355 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Восемь летальных случаев от COVID-19 зафиксировано Крыму за сутки. Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.
Онколог назвала самые распространенные виды рака в Крыму. Главный внештатный специалист-онколог минздрава Крыма Елена Чирва назвала самые распространенные виды рака в республике.
Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.
В Крыму - полторы сотни новых заражений за сутки. За 3 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом
В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка
За 4 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Появились новые данные по наполняемости водохранилищ
Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
24 часа назад
Змеи помешали коммунальщикам чинить водопровод в крымском селевидео
18 часов назад
В Крыму установили прожиточный минимум
20 часов назад
В Крыму попрощались с полицейскими, погибшими в ДТП
18 часов назад
Крымчане массово везут лекарства с Украины
За 2020 год было зарегистрировано 77 попыток ввоза лекарств с Украины в Крым.