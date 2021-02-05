Власти Ялты обещают переселить жителей 18 аварийных домов за два года

Власти Ялты не видят «подводных камней» в предстоящем процессе расселения аварийного жилья в регионе.

Соответствующее заявление сделала глава администрации города Янина Павленко в ходе встречи с жителями семи аварийных домов, расположенных на улице Сосновая.

«У нас есть региональная адресная программа переселения жителей аварийных домов и финансовая поддержка со стороны государства и республики, есть даже готовый проект строительства дома для переселения на улице Мицко, вложены дополнительные средства – около 205 млн рублей в строительство подпорной стены на этом земельном участке», – напомнила она.

По данным городской администрации, в муниципальном образовании аварийными признаны 18 домов, а это 181 квартира и как минимум в три раза больше собственников, и все они имеют право либо на получение равноценной квартиры в новом доме, либо на денежную компенсацию, соответствующую выкупной стоимости изымаемой недвижимости. Но для начала, настаивают в муниципалитете, им необходимо предоставить в администрацию города пакет документов, а также разрешить сертифицированному специалисту провести оценку квартир.

Однако, по словам Павленко, городские власти столкнулись с нежеланием людей предоставлять документы и пускать в свою квартиру оценщиков. «Но без этого мы не сдвинем процесс с мертвой точки. Это первые шаги, которые мы обязаны выполнить, чтобы начать переселение, на которое в рамках программы отводится всего два года», – заявила глава администрации и добавила, что во всем этом процессе «нет никаких «подводных камней» – все максимально прозрачно и в интересах жителей города».

Она пояснила, что у собственников квартир есть два варианта решения проблемы. «Первый – получить компенсацию стоимости жилья согласно независимой оценке, которую проведет профессиональный эксперт, и самостоятельно приобрести любое жилье в любом удобном районе. А второй – это переселение в новый дом, который будет построен в конце 2022 года на улице Мицко», – уточнила Павленко.

Но рассчитывать на второй вариант, подчеркнула она, могут только граждане, у которых это жилье – единственное. «В том случае, если человек владеет несколькими квартирами в аварийном доме, новую он сможет получить только взамен одной из них, а в остальных случаях ему стоит рассчитывать только на денежную компенсацию», – сообщила глава администрации. Также, утверждают в администрации, получить деньги, а не новую квартиру, смогут те, кто купил недвижимость в доме уже после признания его аварийным.

Оценка квартир, по информации специалистов, будет осуществляться по их рыночной стоимости в данном районе, которая составит от 76 до 82 тыс руб за квадратный метр.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Район парка Победы в Севастополе облюбовали «бронзовые европейцы». На проспекте Октябрьской революции – выставка уличных скульптур под открытым небом. После масштабного благоустройства на аллее возникли «бронзовые обитатели», – передает «Первый Севастопольский».

На реконструкцию парков большой Ялты пообещали истратить 350 млн рублей. В Ялте проходит реконструкция парков имени Годлевского, Калинина, Симеизского, а также скверов имени М.П. Чеховой, Данилевского и сквера на ул. Стахановской.

Змеи помешали коммунальщикам чинить водопровод в крымском селе. В поселке Штормовом работников предприятия «Вода Крыма» в канализационном приямке ждал неожиданный сюрприз – змеиное гнездо.

В центре Ялты хотят снести историческое здание. Речь идет о бывшем доме баронессы Меллер-Закомельской, где сейчас располагается один из корпусов санатория «Киев».