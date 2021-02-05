Власть
Власти Ялты обещают переселить жителей 18 аварийных домов за два года
Власти Ялты не видят «подводных камней» в предстоящем процессе расселения аварийного жилья в регионе.
Соответствующее заявление сделала глава администрации города Янина Павленко в ходе встречи с жителями семи аварийных домов, расположенных на улице Сосновая.
«У нас есть региональная адресная программа переселения жителей аварийных домов и финансовая поддержка со стороны государства и республики, есть даже готовый проект строительства дома для переселения на улице Мицко, вложены дополнительные средства – около 205 млн рублей в строительство подпорной стены на этом земельном участке», – напомнила она.
По данным городской администрации, в муниципальном образовании аварийными признаны 18 домов, а это 181 квартира и как минимум в три раза больше собственников, и все они имеют право либо на получение равноценной квартиры в новом доме, либо на денежную компенсацию, соответствующую выкупной стоимости изымаемой недвижимости. Но для начала, настаивают в муниципалитете, им необходимо предоставить в администрацию города пакет документов, а также разрешить сертифицированному специалисту провести оценку квартир.
Однако, по словам Павленко, городские власти столкнулись с нежеланием людей предоставлять документы и пускать в свою квартиру оценщиков. «Но без этого мы не сдвинем процесс с мертвой точки. Это первые шаги, которые мы обязаны выполнить, чтобы начать переселение, на которое в рамках программы отводится всего два года», – заявила глава администрации и добавила, что во всем этом процессе «нет никаких «подводных камней» – все максимально прозрачно и в интересах жителей города».
Она пояснила, что у собственников квартир есть два варианта решения проблемы. «Первый – получить компенсацию стоимости жилья согласно независимой оценке, которую проведет профессиональный эксперт, и самостоятельно приобрести любое жилье в любом удобном районе. А второй – это переселение в новый дом, который будет построен в конце 2022 года на улице Мицко», – уточнила Павленко.
Но рассчитывать на второй вариант, подчеркнула она, могут только граждане, у которых это жилье – единственное. «В том случае, если человек владеет несколькими квартирами в аварийном доме, новую он сможет получить только взамен одной из них, а в остальных случаях ему стоит рассчитывать только на денежную компенсацию», – сообщила глава администрации. Также, утверждают в администрации, получить деньги, а не новую квартиру, смогут те, кто купил недвижимость в доме уже после признания его аварийным.
Оценка квартир, по информации специалистов, будет осуществляться по их рыночной стоимости в данном районе, которая составит от 76 до 82 тыс руб за квадратный метр.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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