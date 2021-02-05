Власти Ялты обещают не сносить историческое здание в центре города

Беспокойство жителей Ялты вызвала судьба зданий бывшего муниципального санатория «Киев».

В интернете появилась информация о предстоящем сносе корпусов, расположенных в центре города на улице Чехова якобы для дальнейшей высотной застройки.

«Арендаторов помещений по улице Чехова, 26 (корпус санатория «Киев», прежде дом баронессы А.И. Меллер-Закомельской) предупредили, что в течение двух недель они должны освободить помещения в связи со сносом зданий и подготовкой территории к застройке. Прокомментируйте, пожалуйста, существуют ли разрешения на застройку и снос исторических зданий (архитектор П.К. Теребенев) и уничтожение парка с вековыми деревьями в центре города», – обратилась в социальной сети Facebook к главе администрации Ялты Янине Павленко главный редактор радио «Ялтинский меридиан» – арендатора одного из помещений – Елена Морозова.

Она также напомнила, что в 2001 году приказом Рескомитета по охране и использованию памятников истории и культуры бывшие здания усадьбы барона Меллер-Закомельского вместе с парковой зоной были поставлены на государственный учет.

В ответ на это обращение от администрации Ялты поступил ответ, в котором, в частности, сообщается: «Сотрудники администрации Ялты осуществили выезд на место для проверки данной информации. Была проведена встреча с представителем арендатора земельного участка, а также направлен запрос в департамент государственной охраны культурного наследия министерства культуры Республики Крым для получения разъяснений».

При этом еще в ноябре 2020 года департамент архитектуры и градостроительства администрации Ялты сообщал, что проект планировки территории санатория «Киев» в исторической части Ялты, по которому предусматривалось возведение многоэтажных корпусов апарт-отеля, отклонен.

Также отмечалось, что в ходе изучения документация по планировке территории санатория «Киев», которая была разработана с целью реализации объектов, предусмотренных договором об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики Крым между Советом министров РК и ООО «Санаторий «Киев», «были выявлены определенные нарушения».

По информации специалистов департамента архитектуры, согласно правилам землепользования и застройки, участок разработки проекта планировки территории находится в границах территориальной зоны ТЗ-06-471 «Территориальная зона городского центра», где предусмотрено размещение объектов капитального строительства, ориентированных на обслуживание туристов и иной предпринимательской деятельности. «Однако объекты в ней не должны превышать четырех этажей, если иное не предусмотрено градостроительными регламентами», - уточняли в департаменте, подчеркнув, что в связи с этим документация по планировке территории санатория «Киев» не была согласована.

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Ялты также поясняли, что схема границ территории разработки ППТ не соответствует требованиям ст 41.1 Градостроительного кодекса РФ, а реализация данного проекта противоречит общей градостроительной концепции муниципального образования и не соответствует архитектурно-градостроительному облику исторического центра Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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