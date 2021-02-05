В Ялте экс-чиновника уличили в мошенничестве с землей

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Сотрудники полиции Ялты пресекли преступную деятельность местного жителя, который занимался мошенничеством в сфере оформления земельных участков.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан бывший сотрудник ялтинского отдела одного из государственных учреждений, который в корыстных целях ввел в заблуждение руководителя коммерческой фирмы, убедив его в том, что является компетентным лицом в области переоформления недвижимости и способен решить вопросы, связанные с регистрацией и оформлением земельных участков», – пояснили правоохранители.

По их информации, мужчина, заведомо не собираясь исполнить взятые на себя обязательства, заверил делового партнера в том, что организует переоформление трех земельных участков в собственность юридического лица в поселке Гаспра.

«А введенный в заблуждение руководитель фирмы через общего знакомого передал злоумышленнику денежные средства в сумме 97 500 долларов, что, согласно курсу ЦБ РФ, составляет без малого 6 млн рублей», – добавили полицейские, отметив, что после этого мошенник перестал выходить на связь и, не выполнив обязательства, распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

В управлении МВД добавили, что следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере, которое было окончено расследованием и направлено в судебные инстанции. Приговором Ялтинского городского суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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