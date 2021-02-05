Власть
В Ялте экс-чиновника уличили в мошенничестве с землей
фото © Новости Крыма
Сотрудники полиции Ялты пресекли преступную деятельность местного жителя, который занимался мошенничеством в сфере оформления земельных участков.
Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан бывший сотрудник ялтинского отдела одного из государственных учреждений, который в корыстных целях ввел в заблуждение руководителя коммерческой фирмы, убедив его в том, что является компетентным лицом в области переоформления недвижимости и способен решить вопросы, связанные с регистрацией и оформлением земельных участков», – пояснили правоохранители.
По их информации, мужчина, заведомо не собираясь исполнить взятые на себя обязательства, заверил делового партнера в том, что организует переоформление трех земельных участков в собственность юридического лица в поселке Гаспра.
«А введенный в заблуждение руководитель фирмы через общего знакомого передал злоумышленнику денежные средства в сумме 97 500 долларов, что, согласно курсу ЦБ РФ, составляет без малого 6 млн рублей», – добавили полицейские, отметив, что после этого мошенник перестал выходить на связь и, не выполнив обязательства, распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.
В управлении МВД добавили, что следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере, которое было окончено расследованием и направлено в судебные инстанции. Приговором Ялтинского городского суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя изымут два земельных участка под застройку в Стрелецкой бухте. Правительство Севастополя утвердило проект планировки территории в районе улиц Гавена и Героев подводников. Решение принято вчера по итогам общественных слушаний.
Что изменилось в правилах для дачников с 2021 года. В России изменились правила содержания садоводческих участков. Теперь запустившим свои участки соседям можно пригрозить визитом пожарного инспектора.
Земли граждан Украины в Крыму: чего ждать после 20 марта 2021 года. В марте истекает срок, предоставленный собственникам - иностранным резидентам для отчуждения прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.
В Крыму продлили срок оформления земельных участков в собственность. В Крыму на год и более продлены некоторые процедуры по оформлению права собственности на земельные участки.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии
Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.
Как только пойдет снег, дорога на Ай-Петри будет закрыта
Движение на участке дороги на Ай-Петри будет ограничено в случае начала снегопада.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
В ДТП в Крыму погибло три человека
2 февраля
Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм
10 часов назад
Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка
За 4 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.