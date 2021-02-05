В Севастополе три военных мемориала получили охранную зону

Власти Севастополя утвердили границы охранных зон для трех военных памятников.

Соответствующие постановления были приняты на заседании городского правительства.

Речь идет о памятнике воинам 77-й стрелковой дивизии, располагающемся на Сапун-горе, о братской могиле еврейских солдат, погибших во время обороны Севастополя в 1854-1855 годах, находящейся на Северной стороне города, и о памятнике воинам 2-го бастиона, расположенном на Корабельной стороне. Все три мемориала являются объектами охраны культурного наследия регионального значения.

«Основные ограничения – запрет на возведение капитальных строений и некапитальных зданий и сооружений, размещение инженерного оборудования, установка ограждений, изменение основных градостроительных характеристик», - пояснила и.о. начальника Управления охраны объектов культурного наследия города Ирина Масликова, отметив, что при этом разрешено благоустройство охранных зон.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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