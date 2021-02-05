Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка ● Восемь летальных случаев от COVID-19 зафиксировано Крыму за сутки ● Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе ● В Крыму - полторы сотни новых заражений за сутки
В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.
«Умерли четыре человека в возрасте от 65 лет до 88 лет. Еще 88 человек выписаны после выздоровления», - отметили в пресс-службе правительства.
Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 10200 заболевших коронавирусом, из них 9141 человек выздоровел, 413 человек скончались.
«На сегодняшний день в стационарах находится 391 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 85 человек. Заполняемость коек составляет 50,6%, - уточнили в правительстве Севастополя. – Под наблюдением находятся 598 человек».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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