В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом

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В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.

«Умерли четыре человека в возрасте от 65 лет до 88 лет. Еще 88 человек выписаны после выздоровления», - отметили в пресс-службе правительства.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 10200 заболевших коронавирусом, из них 9141 человек выздоровел, 413 человек скончались.

«На сегодняшний день в стационарах находится 391 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 85 человек. Заполняемость коек составляет 50,6%, - уточнили в правительстве Севастополя. – Под наблюдением находятся 598 человек».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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