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В Крыму запретят привлекать субподрядчиков при исполнении контрактов
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Компаниям, назначенным единственным исполнителем государственных контрактов в Крыму, запретят привлекать субподрядчиков к работам.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемам строительной отрасли региона.
«У нас будет единая болванка контракта, который будет заключаться с единственным исполнителем, с ужесточенными мерами ответственности. При этом запрещена без специального разрешения передача контрактов в субподряд. Никаких механизмов, связанных с тем, что пришел генподрядчик и заключает по три-четыре субподрядных договора, не будет», – сказал руководитель региона.
По словам Аксенова, привлечение субподрядчиков может осуществляться только в исключительных случаях, по персональному разрешению руководства правительства республики.
«Мы определим ответственного – или Светлана Борисовна (вице-премьер Светлана Маслова – ред.), или Юрий Михайлович (председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк – ред.). Если они добро не дают – до свидания», – уточнил глава республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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