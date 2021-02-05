В Крыму уровень безработицы вырос в семь раз

Крым попал в список регионов, где вырос уровень безработицы.

По данным из проекта Минтруда РФ, опубликованным на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов, число нетрудоустроенных в регионе увеличилось в 7 раз.

В список субъектов, где за период с 1 апреля 2020 по 25 января 2021 года поднялся уровень безработицы, попали Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Ленинградская, Калининградская и Нижегородская области, а также Ставропольский край.

Лидирующую позицию в рейтинге занимает Кабардино-Балкария – там уровень безработицы вырос в 10,2 раза. Крым занял предпоследнюю позицию, обогнав Нижегородскую область, где число нетрудоустроенных выросло в 6,4 раза.

Напомним, крымские власти планируют ввод новой системы оплаты труда бюджетников. Внедрение начнется в 2021 году и будет проходить поэтапно в течение 5 лет.

В Крыму также с 1 января установлен МРОТ в размере 12 тысяч 792 рублей и решен вопрос с оплатой труда людей, работающих дистанционно.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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