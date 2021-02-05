В Крыму определили стоимость путевок в детские лагеря

В Республике Крым утвердили среднюю стоимость путевок для отдыха в детских лагерях региона.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства. Средства для путевок будут выделены из республиканского бюджета, точное количество путевок пока не определено, пояснили в пресс-службе Министерства образования республики.

В соответствии с документом стоимость одного дня пребывания в организациях отдыха и оздоровления в 2021 году составит 1782 рубля в период отопительного сезона и 1298 рублей – в остальные месяцы года. Для сравнения, в 2020 году стоимость одного дня отдыха в детских лагерях составляла 1253 рубля.

Также документ устанавливает стоимость питания для детей, которые будут посещать лагеря дневного пребывания на базе школ. В них трехразовое питание для детей от 7 до 10 лет обойдется в 232,5 рубля в день, двухразовое питание – в 170,8 рубля в день.

Для детей старше 11 лет дневной продуктовый набор при трехразовом питании обойдется в 278,5 рубля, при двухразовом питании – в 231,4 рубля. По сравнению с расценками прошлого года стоимость всех категорий выросла менее чем на 10 рублей.

Как пояснили в пресс-службе Министерства образования республики, данные расценки были утверждены для закупки путевок только за счет средств бюджета, который обеспечивает отдых детей льготных категорий в соответствии с региональным законом. Стоимость путевок для тех, кто захочет отправить детей на отдых в частном порядке, будет отличаться.

«Количество закупленных путевок будет зависеть от средств, выделенных Республикой Крым, - отметили в ведомстве, пояснив, что пока точное число бюджетных путевок не утверждено. – В 2020 году было охвачено отдыхом и оздоровлением более 80% детей школьного возраста, планировалось 70%».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Юным пловцам Севастополя купили втридорога неликвидное барахло. Комплект экипировки, которым детей обеспечили за деньги от правительства города, оказался неполным и низкокачественным по накрученной в несколько раз цене.

КФУ возвращается на очный формат обучения с 8 февраля. С нового семестра практически все занятия будут проходить в аудиториях. В дистанционном формате будут только те пары, на которых должно присутствовать более 25 человек.

В Симферополе пообещали открыть сразу десять новых детсадов. Десять детских садов власти планируют открыть в Симферополе до конца 2021 года.

В Крыму учителей обязали носить маски даже во внеурочное время. В настоящее время в Крыму закрыты на карантин 13 дошкольных групп, один детсад, 39 классов и две группы в училищах.