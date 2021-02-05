В Крыму готовятся к суду над бывшим проректором Севастопольского университета

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

Он обвиняется в получении должностным лицом взятки с вымогательством в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ УК РФ).

Следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела установлено, что летом 2019 года между Министерством образования и науки России в лице университета и фирмой были заключены контракты на строительство первой и второй очередей учебно-лабораторного корпуса и реконструкции библиотеки Севастопольского госуниверситета.

После этого действующий на тот момент проректор неоднократно выдвигал как лично, так и через посредников генеральному директору фирмы-застройщика требования о необходимости передать ему взятку в размере 5% от перечисленного аванса, что составляло свыше 6,4 млн. рублей. В противном случае директору фирмы угрожали приостановлением согласования ряда технических вопросов, претензионной работой, направленной на расторжение контрактов.

В декабре 2019 года проректор получил через посредника от предпринимателя взятку в размере 3,1 млн рублей. А в марте 2020 года при получении еще части суммы в 2,4 млн. рублей высокопоставленный сотрудник СевГу был задержан оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела в ходе расследования уголовного дела собрана вся необходимая доказательственная база, в связи с чем расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд. Уголовные дела в отношении посредников в настоящее время расследуются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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