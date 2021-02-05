В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»

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Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым разрабатывают план противодействия чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть из-за дефицита воды в регионе, передают «Вести Крым».

«Одно из направлений министерства — рассмотреть все риски возникновения ЧС, связанных с низким уровнем воды в водохранилищах и почасовой подачей воды населению. В этом направлении есть наработки, скажем так, задачи, которые мы к 1 мая выполним в полном объеме», — заявил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.

К слову, Садаклиев был назначен министром сегодня. Соответствующий указ подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В структуре МЧС Садаклиев трудится с 2003 года. С 2014 года он занимал должность начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по РК. С 2015 года — заместителя начальника Главного управления по антикризисному управлению МЧС, а с 2020 года — заместителя начальника ГУ МЧС по РК.

Как сообщалось, экс-министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов скончался 4 января в ковидном госпитале в Симферополе. Шахову было 65 лет. С марта 2014-го по июнь 2018 года он возглавлял Главное управление МЧС России по Республике Крым. А в июле 2014 года стал министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

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