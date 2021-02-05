Власть
Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии
фото © Новости Крыма
Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии, подтвердив, что стрелявший участник конфликта является местным чиновником.
«Сейчас возбуждено уголовное дело, сотрудники органов МВД ведут следствие, по итогам которого будут приняты соответствующие организационные выводы», - подтвердили в пресс-службе, подчеркнув, что мужчина является рядовым сотрудником администрации.
Как уточняют в правоохранительных органах, на данный момент уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения вреда средней тяжести здоровью – часть 1 статьи 112 УК РФ. При этом в ходе конфликта пострадали оба его участника, которые были доставлены в Феодосийскую городскую больницу, однако от госпитализации отказались.
Ранее сообщалось, что двое мужчин, находясь в Феодосийской поликлинике, повздорили, не поделив место в очереди. Затем, уже на улице возле медучреждения продолжили драку. Один из них вытащил травматический пистолет и стал стрелять.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Чиновницу из Севастополя будут судить за квартирную аферу. Экс-замначальника отдела управления госрегистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и внесение в единые госреестры недостоверных сведений.
Крымчанин проведет семь лет в колонии за смертельное ДТП. Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии общего режима за смертельное ДТП.
Силовики проверяют информацию о распределении грантов в Севастополе «между своими». Федеральная антимонопольная служба после жалоб ряда компаний, в том числе представителей Севастополя, проверит наличие нарушений в распределении 1,2 миллиардов грантовых рублей в 2020 году, сообщает сайт ФАС.
Обыск у активистки в Ялте провели по уголовному делу о «клевете в СМИ или интернете». Обыск у ялтинской активистки Людвики Пападопулу, прошедший утром 4 февраля, проводили в рамках уголовного дела о «клевете в СМИ или в интернете» (статья 128.1 часть 2 Уголовного кодекса России).
В Крыму готовятся к суду над бывшим проректором Севастопольского университета
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».
Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии
Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.
Как только пойдет снег, дорога на Ай-Петри будет закрыта
Движение на участке дороги на Ай-Петри будет ограничено в случае начала снегопада.
Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм
В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горных районах – до 35 м/с.
13 часов назад
«Дыхание Арктики»: прогноз для Крыма на выходные
10 часов назад
Крымчане массово везут лекарства с Украины
11 часов назад
Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка
12 часов назад
Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым
Россияне, переболевшие коронавирусом, все чаще выбирают отдых в Крыму с программами по реабилитации после инфекции. Республика уже стала лидером продаж первого месяца 2021 года.