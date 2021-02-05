Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии

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Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии, подтвердив, что стрелявший участник конфликта является местным чиновником.

«Сейчас возбуждено уголовное дело, сотрудники органов МВД ведут следствие, по итогам которого будут приняты соответствующие организационные выводы», - подтвердили в пресс-службе, подчеркнув, что мужчина является рядовым сотрудником администрации.

Как уточняют в правоохранительных органах, на данный момент уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения вреда средней тяжести здоровью – часть 1 статьи 112 УК РФ. При этом в ходе конфликта пострадали оба его участника, которые были доставлены в Феодосийскую городскую больницу, однако от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что двое мужчин, находясь в Феодосийской поликлинике, повздорили, не поделив место в очереди. Затем, уже на улице возле медучреждения продолжили драку. Один из них вытащил травматический пистолет и стал стрелять.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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