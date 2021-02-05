Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.1
воздух +2
море +10

Власть

Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии

Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии

фото © Новости Крыма

Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии, подтвердив, что стрелявший участник конфликта является местным чиновником.

«Сейчас возбуждено уголовное дело, сотрудники органов МВД ведут следствие, по итогам которого будут приняты соответствующие организационные выводы», - подтвердили в пресс-службе, подчеркнув, что мужчина является рядовым сотрудником администрации.

Как уточняют в правоохранительных органах, на данный момент уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения вреда средней тяжести здоровью – часть 1 статьи 112 УК РФ. При этом в ходе конфликта пострадали оба его участника, которые были доставлены в Феодосийскую городскую больницу, однако от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что двое мужчин, находясь в Феодосийской поликлинике, повздорили, не поделив место в очереди. Затем, уже на улице возле медучреждения продолжили драку. Один из них вытащил травматический пистолет и стал стрелять.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чиновницу из Севастополя будут судить за квартирную аферу. Экс-замначальника отдела управления госрегистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и внесение в единые госреестры недостоверных сведений.

Крымчанин проведет семь лет в колонии за смертельное ДТП. Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии общего режима за смертельное ДТП.

Силовики проверяют информацию о распределении грантов в Севастополе «между своими». Федеральная антимонопольная служба после жалоб ряда компаний, в том числе представителей Севастополя, проверит наличие нарушений в распределении 1,2 миллиардов грантовых рублей в 2020 году, сообщает сайт ФАС.

Обыск у активистки в Ялте провели по уголовному делу о «клевете в СМИ или интернете». Обыск у ялтинской активистки Людвики Пападопулу, прошедший утром 4 февраля, проводили в рамках уголовного дела о «клевете в СМИ или в интернете» (статья 128.1 часть 2 Уголовного кодекса России).

Власть
В Крыму готовятся к суду над бывшим проректором Севастопольского университета

В Крыму готовятся к суду над бывшим проректором Севастопольского университета

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

Власть
Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии

Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии

Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.

Власть
Как только пойдет снег, дорога на Ай-Петри будет закрыта

Как только пойдет снег, дорога на Ай-Петри будет закрыта

Движение на участке дороги на Ай-Петри будет ограничено в случае начала снегопада.

Коронавирус в Крыму
Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым

Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым

Россияне, переболевшие коронавирусом, все чаще выбирают отдых в Крыму с программами по реабилитации после инфекции. Республика уже стала лидером продаж первого месяца 2021 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации