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Происшествия

Севастополец напал на жену с топором из-за подозрений в неверности

Севастополец набросился на свою жену с топором из-за подозрений в неверности. Женщину спасли полицейские, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина, которая решила расстаться с мужем из-за постоянных семейных скандалов. Она пришла домой забрать вещи, но супруг устроил очередную ссору и обвинил ее в неверности.

«Во время ссоры мужчина схватил топор и стал угрожать им. Испуганная женщина выбежала из дома и сразу же обратилась за помощью в полицию. Участковые задержали 39-летнего правонарушителя», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее симферопольские полицейские спасли от расправы местную жительницу, которой угрожал сожитель.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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