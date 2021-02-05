Происшествия
Севастополец напал на жену с топором из-за подозрений в неверности
Севастополец набросился на свою жену с топором из-за подозрений в неверности. Женщину спасли полицейские, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина, которая решила расстаться с мужем из-за постоянных семейных скандалов. Она пришла домой забрать вещи, но супруг устроил очередную ссору и обвинил ее в неверности.
«Во время ссоры мужчина схватил топор и стал угрожать им. Испуганная женщина выбежала из дома и сразу же обратилась за помощью в полицию. Участковые задержали 39-летнего правонарушителя», - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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