Самолет Екатеринбург-Симферополь экстренно приземлился в Краснодаре

Летевший в Крым самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре.

Причиной стало плохое самочувствие пассажирки, сообщает РИА Новости.

«Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург-Симферополь у женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медпомощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», - говорится в сообщении.

Уточняется, что к моменту посадки у трапа ждала скорая. Медики оказали пассажирке медицинскую помощь. Спустя 20 минут женщина почувствовала себя лучше, воздушное судно продолжило полет к месту назначения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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