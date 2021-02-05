Происшествия
Самолет Екатеринбург-Симферополь экстренно приземлился в Краснодаре
Летевший в Крым самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре.
Причиной стало плохое самочувствие пассажирки, сообщает РИА Новости.
«Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург-Симферополь у женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медпомощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», - говорится в сообщении.
Уточняется, что к моменту посадки у трапа ждала скорая. Медики оказали пассажирке медицинскую помощь. Спустя 20 минут женщина почувствовала себя лучше, воздушное судно продолжило полет к месту назначения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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