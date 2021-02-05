С прогулки на больничную койку: спасатели помогли женщине в Судаке

Крымские спасатели оказали помощь женщине, получившей травму во время прогулки по горе Караул-Оба.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по РК, инцидент произошел во второй половине дня в четверг недалеко от поселка Новый Свет (городской округ Судак).

«Сообщение оперативному дежурному поступило в 15.42. Сообщалось, что женщина подвернула ногу и самостоятельно спуститься не может. Требуется помощь спасателей», - уточнили в ведомстве.

Прибывшие на помощь спасатели на носилках перенесли пострадавшую к служебному автомобилю и доставили в Судакскую городскую больницу.

Ранее помощь потребовалась мужчине на плато Ай-Петри, который сломал ногу и ушиб спину в результате неудачного спуска.

Региональный гидрометцентр в пятницу утром предупредил о резком ухудшении погодных условий в Крыму. Ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горных районах – до 35 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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