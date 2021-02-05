Реконструкцию пляжа «Солнечный» в Ялте могут не успеть сделать до 1 июня

Реконструкция пляжа «Солнечный» в Ялте может продлиться дольше, чем это было запланировано изначально. К началу курортного сезона подрядчик может не успеть сдать объект.

Об этом шла речь на совещании о ходе реализации инфраструктурных объектов в Республике Крым под председательством главы РК Сергея Аксенова.

«В прошлом году график работ сбился из-за погодных условий - море штормило. Тем не менее подрядчик зашел в корректировку плана, несмотря ни на что продолжает вести работы за собственный счет. Выполнена уже корректировка проекта, документ направлен на Главгосэкспертизу в Москву. Ориентировочный срок получения положительного заключения с учетом прохождения экологической экспертизы, поскольку это все-таки море, 30 апреля 2021 года. При этом, хочу отметить, работы на объекте продолжаются», - отчиталась глава Ялты Янина Павленко.

Реконструкцию пляжа, его берегоукрепительных сооружений, выполняет компания «Еврострой» (генеральный подрядчик) из города Туапсе и проектная организация - ООО НПЦ «Берегозащита» из Краснодара. Заказчиком работ является управление капитального строительства администрации Ялты, техническим заказчиком - ГКУ РК «Инвестрой Республики Крым».

Ранее на прошлых совещаниях протокольно было отмечено, что экспертиза будет получена до 1 января 2021 года.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов заметил, что необходимость корректировки проекта возникла по объективным причинам.

«Будет небольшое удорожание по реконструкции двух пирсов. Поэтому здесь никакой критики нет, подрядчику стоит задача ввести пляж в эксплуатацию до начала сезона, до 1 июня. Рисков не видим», - сказал Евгений Кабанов, обращаясь к Сергею Аксенову.

В свою очередь глава Ялты Янина Павленко отметила, что несколько дней назад общалась с подрядчиком, и он заявил, что до 1 июня сдать пляж не удастся. «Как это не печально... Поэтому, нам потребуется больше времени, на три месяца больше. Мы будем, конечно, стараться...», - поделилась градоначальник.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

Ранее Новости Крыма сообщали:

Очистка 10 километров русла Салгира обойдется в 66 млн рублей. Власти Крыма запланировали масштабную очистку русла реки Салгир на территории Добровской долины.

Власти Ялты обещают переселить жителей 18 аварийных домов за два года. Власти Ялты не видят «подводных камней» в предстоящем процессе расселения аварийного жилья в регионе.

Часть пригорода Симферополя осталась без воды на несколько дней. В нескольких микрорайонах на окраине Симферополя и дачных поселках в пригороде крымской столицы отключено водоснабжение из-за подготовки к запуску магистрального трубопровода.

Район парка Победы в Севастополе облюбовали «бронзовые европейцы». На проспекте Октябрьской революции – выставка уличных скульптур под открытым небом. После масштабного благоустройства на аллее возникли «бронзовые обитатели», – передает «Первый Севастопольский».