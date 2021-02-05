Район парка Победы в Севастополе облюбовали «бронзовые европейцы»

На проспекте Октябрьской революции – выставка уличных скульптур под открытым небом. После масштабного благоустройства на аллее возникли «бронзовые обитатели», – передает «Первый Севастопольский».

Они и привлекают внимание местных жителей больше всего. Памятников в Севастополе много, говорят люди. Но все они монументальные, посвящены защитникам Отечества. Эти же – подкупают своей простотой.

«Просто настолько прекрасно, идешь по новому микрорайону. Европейский уровень уже. И природа – у нас же зелени много. Обновили столько зелени прекрасной. Скульптуры вообще... как-то они теплее делают. Хочется подойти, посмотреть, полюбоваться. Приближают человека к человеку», – сказала жительница Севастополя Валентина Анопченко.

От улицы Степаняна до Парка Победы – новых героев поставили на всем участке. Скульптуры по тематике абсолютно разные и между собой не связаны: отдых, семья и спорт. Есть и «застывший» художник, в ногах у которого сидит кот.

«Я здесь живу очень давно. И это впервые такие композиции на аллеях проспекта Октябрьской революции. Безусловно, они к месту, они интересны по содержанию и выполнены хорошо. Я считаю, что в таком ключе можно продолжать дальше украшать наши аллеи, парки», – поделилась впечатлениями жительница Севастополя Наталья Поддубная.

Интерпретировать образ каждого памятника несложно. Главное – подключить фантазию. А вот подход к скульптурам изменили буквально. Привычный чернозем убрали из-под ног, чтобы можно было не только смотреть, но и фотографироваться.

Благоустройство еще продолжается. Возле каждого объекта обустроят стилизованную площадку.

«Будем возле каждой конструкции делать благоустройство, чтобы люди фотографировались. Там с «Художником», с «Семьей» тоже, такой символизм определенный, символическая композиция, которая пришлась по вкусу жителям и гостям нашего города», – рассказал директор Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Напомним, реконструкция проспекта Октябрьской революции началась осенью 2020 года. Кроме памятников, там появилась новая плитка, скамейки, урны и зеленые насаждения. Масштабный ремонт проходил в рамках Соглашения между Севастополем и Москвой и обошелся в 344,5 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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