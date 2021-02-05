Прогноз погоды в Крыму на пятницу 5 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 5 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные осадки), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный местами 20-25 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные осадки), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные осадки), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (Ночью и утром местами туман.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 20-25 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (ночью местами сильные осадки.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью около 7 градусов. Ветер западный 30 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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